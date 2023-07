La mañana todavía seguía muy fría en el barrio rosarino de Fisherton cuando la precandidata a gobernadora de Unidos para Cambiar Santa Fe Carolina Losada llegó a la escuela N°147 “Provincia de Entre Ríos” para votar tras varios años de domicilio en la provincia de Buenos Aires. Acompañada por su pareja, el senador formoseño Luis Naidenoff , y su hija mayor, Losada arribó pasadas las diez de la mañana y sacudió la calma del centro de votación que, hasta esa hora, no había tenido muchos votantes aún.

Como el equipo de Losada había anunciado que la precandidata votaría a las 9.30, desde temprano un enjambre de periodistas se aquerenció en el colegio ubicado en el oeste rosarino. Como la senadora se demoraba y las ansiedades crecían, cuando una camioneta negra estacionó en la esquina y se vio a una mujer en el asiento del acompañante, todos supusieron que era la esperada. Las risas no faltaron cuando, al afinar el ojo, se descubrió que era la vicegobernadora y precandidata a diputada provincial Alejandra Rodenas , que votaba en una escuela cercana y no lograba ubicarla.

Si bien primero avisó que atendería a los medios después de votar, cedió ante la insistencia. Cuando le preguntaron por Maximiliano Pullaro dijo que ratificaba lo que había dicho pero que prefería “no hablar de esas cosas porque estamos en veda”. “Le quiero decir a la gente que vaya a votar, sé que están enojados con la política pero el mayor acto de rebeldía es ir a votar, y votar a los buenos”, pidió la senadora. “Quiero agradecerle a la gente que se me acerca y me da fuerzas, me regala estampitas”, agregó.