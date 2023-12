Si no hay cambios de último momento en los nombres del gabinete de Javier Milei , a partir del 10 de diciembre el área de Minería volverá a tener rango de secretaría y quedará en manos de Sergio Arbeleche . Las empresas del sector recibieron como una buena noticia su nominación y se mantienen expectantes ante las medidas que puedan instrumentarse para esta actividad, que pretende crecer en 2024 y aportarle un ingreso importante de divisas por exportaciones a la administración libertaria .

Minería quedó dentro de la órbita del Ministerio de Infraestructura que regenteará Guillermo Ferraro , ex directivo de la consultora KPMG Argentina ; y que también integrará Energía, Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas .

El futuro titular del área minera es un profesional reconocido entre las empresas mineras locales y extranjeras que tienen negocios en el país. No sólo por haber asesorado a varias de estas compañías, sino también por haber analizado y seguido al detalle casi todos los proyectos de inversión, medianos y grandes, que se pusieron en marcha en la última década.

sergio-arbeleche Sergio Arbeleche, futuro secretario de Minería

En el terreno privado, su currículum da cuenta de que asesoró legalmente a la compañía Barrick Gold, a la empresa canadiense First Quantum Minerals y a la local Corriente Argentina SA, que opera la mina de cobre salteña Taca Taca. En 2013 fue coordinador de la Comisión de Legales de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y entre 2014 y 2016 fue secretario de redacción de la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería (Radehm).

Inversiones acumuladas y proyección

Actual miembro del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, Arbeleche se hará cargo de un sector que desde 2020 acumula inversiones por más de US$ 11.000 millones y que apunta captar un volumen similar en los próximos dos años si se concretan los nuevos proyectos que estudio y llegan las medidas de reordenamiento económico y fiscal que prometió Milei.

Según los números que llevan las empresas del sector, la minería representa el sexto complejo exportador nacional y genera alrededor de 100.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Para este año, el sector tendrá una balanza comercial positiva y un nivel de exportaciones que ascenderá a casi US$ 4.500 millones. De ese total, el 25% corresponde a los embarques de litio que aportarán alrededor de US$ 1.100 millones.

litio-mineria El negocio local del litio tuvo una expansión marcada.

Con el 22% de los recursos existentes a nivel global y sus principales polos productivos localizados en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca; el negocio local del litio tuvo una expansión marcada en los dos últimos años. Letra P lo contó en este informe especial.

En 2022, con una capacidad instalada de producción de 35.000 toneladas, el total exportado alcanzó a US$ 695 millones. En 2023, los datos muestran que la capacidad de producción subió a 55.000 toneladas; y que ya se exportó un 40% más, pese a que el precio internacional del carbonato de litio bajó en el último año del pico de US$ 80.000 a US$ 20.000 la tonelada, por el crecimiento menor al esperado que registró la industria automotriz a nivel global.

Litio, es por ahí

Solamente en los últimos tres meses se anunciaron tres acuerdos de inversiones que exhiben la potencialidad y el interés creciente en el litio que han empezado a tener grandes empresas globales. Stellantis, el megagrupo del sector automotor que nació de la fusión de Fiat-Chrysler (FCA) y Peugeot-Citroën (PCA), compró el 19,9% de Argentina Litio y Energía, una compañía de Grosso Group para asegurarse el suministro de hasta 15.000 toneladas de litio anuales a partir de 2028.

Por su parte, el grupo suizo Glencore acordó la adquisición del 100% de la producción de hidróxido y carbonato de litio del proyecto que lleva adelante en Catamarca la minera australiana Galan Lithium; y Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, se quedó con el 54% de la minera canadiense Alpha Lithium que tiene dos proyectos de producción de litio en Salta y Catamarca.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcamaramineraarg%2Fstatus%2F1727309811614917080&partner=&hide_thread=false CAEM felicita a @JMilei, presidente electo de nuestro país pic.twitter.com/aJItlGlpZt — CAEM - Cámara Argentina de Empresas Mineras (@camaramineraarg) November 22, 2023

Según un estudio del banco de inversiones del JPMorgan Chase, la producción local de litio en 2027 podría superar a la de Chile y convertir a la Argentina en el segundo mayor productor mundial. De atender solo el equivalente al 6% de la demanda mundial en 2021, el país pasaría en 2030 a suministrar el 16% del litio comercializado en el mercado internacional.

Hoja de ruta

Fuentes de la cámara de empresas del sector estiman que, si se hacen realidad los nuevos proyectos de litio y cobre que están en carpeta, en ocho años las exportaciones del sector podrían alcanzar los US$ 15.000 millones y generar un 80% más de empleos.

Para alcanzar ese objetivo, la CAEM considera que la futura administración de Milei deberá seguir una “hoja de ruta” basada en tres aristas relevantes: la seguridad jurídica y cumplimiento de las leyes vigentes, el desbloqueo de las importaciones de insumos y equipos productivos y la libre disponibilidad de divisas.