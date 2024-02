Río Negro: guiño del PJ a Alberto Weretilneck por el manejo de las represas

“Todo ello es parte de un compromiso asumido por el Estado Nacional que esta nueva gestión no debería desconocer”, expresó la intendenta.

Mientras se viralizaban esas declaraciones, diversas tribus peronistas rionegrinas se presentaban en el Juzgado Federal de Roca en defensa del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y por la quita del subsidio al transporte. Encabezada por el diputado nacional Martín Soria, la comitiva, que incluyó a figuras de La Cámpora, Nuevo Encuentro y el PJ, más autoridades municipales, el grupo bajó línea crítica a la Casa Rosada.

“Desde los espacios que integran el campo nacional y nuestro partido justicialista venimos en unidad y sin titubeos a defender a Río Negro, a reclamar por el federalismo y construir un dique de contención a la avanzada de un gobierno que nos está robando nuestros recursos y poniendo a la Patagonia en venta”, advirtió.

Embed - DosNueveVeinte on Instagram: "La advertencia de Emilia Soria coincide con el reclamo de los gobernadores Weretilneck y Figueroa al presidente Milei por las concesiones hidroeléctricas en Río Negro y Neuquén, un negocio de 800 millones de dólares anuales que está en revisión porque las concesiones se cayeron y fueron prorrogadas por 60 días de forma unilateral por el Gobierno nacional. Los gobernadores W y Figueroa quieren hacer valer el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, tal como lo expresa la Constitución Nacional, para que Milei no los deje afuera de ese negocio. Emilia, en tanto, apremiada como todos los intendentes del país por el brutal ajuste de los recursos nacionales hacia los municipios, no dudó en acompañar la postura de su rival político y hacer suya la severa advertencia que había lanzado el vicegobernador Pedro Pesatti: "cortar el grifo", como puñalada simbólica que amenza con reeditar el fraticida enfrentamiento entre unitarios y federales que desangró y fragmentó nuestro país aún antes de ser país.