Rebelión en la UCR de Río Cuarto: autoridades de la juventud asumieron sin la venia de Matías Gvozdenovich

Las autoridades de la Juventud Radical de Río Cuarto fueron los protagonistas del acto del miércoles

Dirigentes de casi todos los sectores del radicalismo de Río Cuarto participaron del acto de asunión de los jóvenes

A menos de un mes de asumir, el presidente de la UCR de Córdoba Matías Gvozdenovich encontró en Río Cuarto el primer foco de insurrección. Este miércoles, en un clima de rebeldía, la Casa Radical del sur de Córdoba fue escenario de la asunción de las autoridades juveniles sin el reconocimiento de la conducción provincial, alineada con Rodrigo De Loredo .

Los díscolos expresaron una disconformidad de fondo con el rumbo que tomó el partido. Sus principales objeciones apuntaron a los coqueteos con La Libertad Avanza (LLA) y a la judicialización de los comicios que debían definir la conducción provincial. Durante el acto, algunos dirigentes hablaron de “proscripción” para referirse a la exclusión de la contienda del sector de Juan Jure .

En la previa de la asunción, los pasillos de la vieja casona de la calle Cabrera 716 recuperaron la tradición rebelde de Río Cuarto. Los participantes sostenían que el nuevo desafío institucional no debía sorprender, mucho menos con la discusión por la interna provincial todavía en pañales.

La intención era escenificar las diferencias con la conducción de Gvozdenovich y mostrar el músculo del “verdadero radicalismo”, lejos de cualquier alquimia con LLA para competir por la gobernación de Córdoba en 2027. La organización del acto giró alrededor de los jóvenes y, salvo Generación X, las demás líneas internas cerraron filas.

Río Cuarto reconoció a las autoridades de la misma juventud que, según sus integrantes, la conducción provincial se niega a validar. La apuesta fue subir el contraste al máximo. Con la Casa Radical de la calle Cabrera colmada, el protagonismo quedó en manos de los nuevos referentes juveniles.

Jazmín Gómez, quien asumió como presidenta del circuito departamental de la Juventud Radical, prometió compromiso y trabajo, pero también cuestionó a la conducción deloredista. La dirigente apuntó contra la falta de reconocimiento de las nuevas autoridades.

“A las listas las presentamos en unidad, tiempo y forma. Esperamos el tiempo que se estipulaba, pero no hemos recibido una proclamación y tampoco ninguna comunicación. Ni de los mayores que van a asumir en Río Cuarto, ni de la Junta Electoral, ni de los mayores de Córdoba”, sostuvo la joven.

Celina Chirinos, presidenta del circuito Banda Norte de la JR, señaló que era la primera vez desde el retorno de la democracia, en 1983, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, que las autoridades juveniles de Río Cuarto no eran proclamadas.

Junto con ellas, Luis Miranda, presidente del circuito Centro, y Brisa Martínez, presidenta del circuito Alberdi, asumieron de hecho como autoridades juveniles del partido en la capital alterna de Córdoba. Los cuatro comparten su pertenencia a la línea interna Más Radicalismo.

El oficialismo partidario busca bajar la espuma

Cuando se les preguntó por qué no reconocían a las nuevas autoridades, los jóvenes señalaron a dirigentes locales de Generación X, electos pero todavía sin asumir, entre ellos Mario Álvarez, Sergio Suárez y Viviana Pomiglio. Esta última participó del acto, pese a las críticas dirigidas al sector de De Loredo.

Pomiglio recordó que las autoridades partidarias del radicalismo riocuartense asumirían el próximo 27 de octubre, por lo que todavía faltaban poco menos de dos semanas. Entre los referentes de Generación X, consideraban que la asunción juvenil había sido “apurada”.

En ese sector también buscaban bajarle la espuma al conflicto. Aseguraban que reconocerían a las nuevas autoridades de la Juventud Radical y atribuían la demora a “razones administrativas”.

La interna de la UCR y el escepticismo de Río Cuarto

Más allá de esa viñeta, si se quiere curiosa, el ánimo que se respiraba en la sede de la UCR local era de malestar y abierta confrontación con el presidente Gvozdenovich y el candidato a gobernador De Loredo.

En este marco, los gestos políticos de disidencia no se agotarán en el acto de anoche, sino que por el contrario ya piensan en nuevos capítulos. Por caso, el próximo 30 de octubre -Día Nacional de la Recuperación de la Democracia- realizarían un acto con las diferentes líneas internas en el sur de la ciudad, al pie del monumento de Raúl Alfonsín.

Esperan sumar a todas las corrientes internas disidentes con la conducción deloredista, enroladas en Más Radicalismo, con Juan Jure como punta de lanza y el acompañamiento del excandidato a intendente Gonzalo Parodi y referencias de la UCR riocuartense como Marcos Curletto, Benigno Antonio Rins, Miguel Besso y Conrado Storani, entre otros.

Trabajan con el objetivo de hacer otra importante puesta en escena para mostrar músculo propio y, según el plan original, el objetivo es reunir a más de mil personas.

La disputa de poder al interior de la UCR toma la forma de una disyuntiva y gira alrededor de una eventual alianza con LLA para el 2027 en Córdoba. Los riocuartenses rechazan esa opción, pero aseguran que no obturarían una candidatura de De Loredo si compitiera por un radicalismo puro.

De todas formas, son escépticos respecto de que esto pueda pasar del terreno de la especulación al de los hechos. La judicialización de los comicios del mes pasado, que determinó la presidencia de Gvozdenovich y -ahora- el desconocimiento de los presidentes de circuitos de la juventud radical los mueven a pensar en ese sentido.