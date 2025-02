Patricia Bullrich logró romper a Unión por la Patria y sumó atribuciones para aplicar mano dura

Para la ley antimafia la ayuda de UP fue decisiva. Al momento de votar había dos radicales ausentes ( Rodolfo Suárez y Daniel Kroneberger ) y era necesario que alguien de UP colaborara, porque de lo contrario se caía la sesión. Hubo dos dirigidos por José Mayans que saltaron el cerco: el santafesino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés .

La grieta en UP quedó a la vista porque, durante la votación de la ley antimafia, el resto del bloque se levantó y los dos dos conversos quedaron expuestos. En el caso del aumento de penas, UP aceptó las subas por reincidencia pero no por reiterancia, aunque en este caso, también, Moises se desmarcó y votó con el oficialismo y los dialoguistas.