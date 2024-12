Omar Perotti no está solo: el peronismo inorgánico suma su apoyo a la reforma constitucional de Pullaro

Más de uno de esos apoyos se dieron tras intervenciones directas de Pullaro . Es cierto que son figuras que no tienen representación legislativa, no suman votos en los recintos, pero sí capital simbólico que legitima el proceso, más aún luego de la dura postura oficial que adoptó el Partido Justicialista , controlado por los senadores. La grieta en el peronismo y la puja por la renovación termina siendo un factor desencadenante: “Prefiero tener enfrente a Armando Traferri en vez de Pullaro ”, graficó una figura cercana a uno de los dirigentes que eligió el bando reformista.

Roberto Sukerman y los mitos anti-reforma

Algo de eso surgió en las declaraciones con las que Roberto Sukerman anunció su apoyo. “Hay una pelea interna de sectores del justicialismo en la que yo no participo, por lo que no me voy a hacer cargo de las cosas que diga el PJ en sus comunicados con lo que no estoy de acuerdo”, explicó el rosarino para justificar su posición reformista. Su pronunciamiento es importante no solo porque se trata de un exministro, exconcejal y dos veces candidato a intendente de Rosario, sino también porque es profesor de Derecho Constitucional desde hace más de dos décadas.