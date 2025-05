Gisela Scaglia lleva Ficha Limpia a la pelea por el Concejo de Rosario para incomodar al PJ y a LLA

En el terreno local, el Concejo fue caja de resonancia de la polémica nacional cuando los bloques del peronismo, Ciudad Futura y las dos bancas de La Libertad Avanza no acompañaron un proyecto de declaración de Unidos que apoyaba la institucionalización de Ficha Limpia en la nueva Constitución de Santa Fe.

¿Sabías que los concejales de Monteverde y Aleart no apoyaron la adhesión a Ficha Limpia que presentó el bloque de Unidos? No hay excusa: estás en contra de la impunidad, o la protegés, como hicieron ellos. https://t.co/jvOXUXSrLF — Carolina Labayru (@CaroLabayru) May 10, 2025

Ficha Limpia, caballito de batalla

En Unidos machacan con dejar asentada la Ficha Limpia en la nueva Constitución "como base para recuperar el vínculo de la política con la sociedad". “La política tiene que dar el ejemplo”, afirmó Scaglia, y agregó: “Las instituciones se defienden con reglas claras. No alcanza con los discursos: hay que garantizar integridad en serio”.

“En este tema no hay grises. Quien no está a favor de Ficha Limpia y no actúa en consecuencia, es cómplice de los corruptos. Por eso, desde el PRO queremos ir a fondo para que este proyecto sea parte de la Nueva Constitución” completó Anita Martínez.

El documento firmado refuerza el compromiso de los espacios que integran Unidos con una reforma institucional profunda. "La Ficha Limpia ya no es solo una consigna: es una decisión política que se empieza a escribir con hechos", cerraron..