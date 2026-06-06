San Miguel: con Méndez sin reelección y De la Torre silente, el peronismo apuesta por una candidata del cuervo Larroque

San Miguel: con Jaime Méndez sin reelección y Joaquín de la Torre silente, el peronismo apuesta por una candidata del Cuervo Larroque

La sucesión en San Miguel aparece difusa para el oficialismo y el peronismo se envalentona. Con el intendente Jaime Méndez impedido de buscar otro mandato por la ley que limita las reelecciones y con Joaquín de la Torre sin dar señales sobre su futuro, la oposición ve que sus chances aumentan.

En ese marco, sobresale la figura de Bernarda Meglia , subsecretaria en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad que dirige Andrés Larroque . El espacio del funcionario kicillofista quedó fortalecido luego de ganar, con Santiago Fidanza como candidato a presidente, la interna del PJ en el distrito a Juanjo Castro -el referente del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis-, quien ocupaba el cargo partidario y fue candidato a intendente en 2023 y primer concejal en 2025.

Ante la imposibilidad de Méndez de reelegir, y el silencio de De la Torre, en el oficialismo local empiezan a surgir otros nombres para la sucesión. Entre ellos, el secretario de Seguridad, Héctor Calvente , y el secretario de Obras Públicas, Federico Randle. Según fuentes del distrito, el primero con más chances que el segundo.

La discusión sobre los nombres está, además, atravesada por otro interrogante estratégico: cómo competiría el oficialismo local en la próxima elección municipal. En la elección legislativa del año pasado, el espacio de De la Torre y Méndez apostó por la boleta vecinal y aún así volvió a ganar.

La posibilidad de que se repita la estrategia está abierta, aunque las fuentes consultadas tampoco descartan que pueda haber un acuerdo de último momento con La Libertad Avanza. La decisión dependerá, según indicó un dirigente del distrito, en buena medida del escenario nacional y del nivel de aprobación que conserve el presidente Javier Milei al momento de la campaña.

joaquín de la torre.jpg Joaquín de la Torre.

Más allá del crecimiento libertario en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza no logró consolidar una estructura territorial robusta en San Miguel ni exhibe, hasta el momento, dirigentes con volumen electoral.

En la elección de 2025, el sector libertario quedó tercero. Primero San Miguel, el partido vecinal que lidera el intendente y que llevó de candidato a primer concejal a Calvente, ganó con 39% de los votos. Primero la Patria obtuvo el segundo lugar, con 32% y La Libertad Avanza quedó en tercer lugar: Agustín Puiggari obtuvo el 19% de los votos. Katopodis se impuso a nivel provincial.

Bernarda Meglia, la apuesta de Larroque para disputar el municipio

En la oposición peronista el nombre más firme es el de Meglia, alineada con Larroque. Después de ganar la interna del PJ, el sector está firme en su intención de poner a la candidata del peronismo para disputar la intendencia.

Quien tiempo atrás blanqueó las intenciones fue el flamante presidente del PJ local, Fidanza. “Bernarda es la persona más capacitada hoy para ser intendenta del distrito, es quien se puso al frente de un montón de discusiones en el municipio a la hora de discutir ese proyecto alternativo de ciudad, a la hora también de defender los intereses de nuestros vecinos, a la hora de discutir esa representatividad del peronismo, y creo que lo ha hecho con mucha valentía”, afirmó en una entrevista con el medio local El Primero Noticias.

“Es una persona muy joven, que se está encargando de esa tarea, y la responsabilidad de los que tenemos algún nivel de injerencia en eso es acompañarla, y a eso estamos invitando a todos los compañeros del peronismo”, afirmó y le sumó un agregado de optimismo: "La respuesta que tenemos viene siendo muy buena”.

Maglia y Larroque

No obstante, de haber internas a través de las PASO, nadie descarta en San Miguel que el sector del peronismo referenciado en Castro quiera competir. “No es algo que nos preocupe, nosotros tenemos diálogo pero también vienen siendo muy funcionales al municipio, quedaron debilitados y no nos harían fuerza al competir”, afirma alguien del espacio de Larroque.

La fuente se entusiasma ante el posible escenario en 2027: “Si el oficialismo local va separado de La Libertad Avanza y hay un escenario de tercios, tenemos muchas chances, el año pasado estuvimos cerca y tuvimos un mal candidato; con Bernarda creemos que podemos ganar la elección”.