Córdoba: Talleres reinvirtió el 58% de sus ingresos y Andrés Fassi sostiene el plan de expansión del club

El Club Atlético Talleres de Córdoba presentó los estados contables correspondientes al ejercicio 2025, en los que se observa una evolución económica sostenida, basada en la diversificación de ingresos, un superávit de $38.785 millones y una política de inversión orientada al rendimiento deportivo y al desarrollo institucional.

Los resultados del organismo a cargo de Andrés Fassi tienen relevancia en el plano de la gestión, al consolidar un modelo administrativo que ha sido eje de la conducción en los últimos años , pero también político.

Cabe recordar que, con el ascenso de Javier Milei al poder, se reactivó el debate sobre distintos formatos de gestión. La discusión quedó reducida al mano a mano entre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las asociaciones civiles sin fines de lucro que apoya el jefe del fútbol Claudio Chiqui Tapia .

En el balance correspondiente al ejercicio 2025, la comisión directiva de Talleres confirmó una dinámica de crecimiento sostenido, con resultados positivos y una política de inversión activa que respalda el plan de expansión.

La tasa de inversión sobre ingresos alcanzó el 0,58, lo que implica que el club reinvirtió el 58% de los recursos generados durante el período. El acento estuvo puesto tanto en el rendimiento deportivo como al desarrollo estructural.

andres fassi Andrés Fassi

"Ratifico que no hay forma de crecer sin invertir. Continuaremos con la organización de torneos internacionales, con el gran apoyo a juveniles en su camino para debutar en nuestro primer equipo y decidimos asignar un importante presupuesto a toda la estructura del fútbol femenino", dijo Fassi ante la asamblea, luego de llamar a la unidad interna del club.

En la asamblea de este lunes, el dirigente fue criticado por una supuesta demora en a entrega de la información. “Me gustaría que con la misma vehemencia que critican por la falta de información, se pongan a trabajar para llegar a los 150 mil socios que necesita el club. La información estuvo presentada en tiempo y forma en la Boutique para quien quisiera consultarla. Fueron 40 socios y asambleístas a consultarla", disparó.

La estructura de ingresos del Club Atlético Talleres

En cuanto a la composición de los ingresos, el esquema presenta una matriz diversificada, con un peso relevante del mercado de pases. Las transferencias de derechos de jugadores representan el 39,15% del total, consolidándose como el principal componente de los recursos.

En un segundo nivel se ubican los ingresos por socios y entradas, que alcanzan el 24,95%, reflejando el acompañamiento del público.

ASAMBLEA SOCIAL 2026 (1) Andrés Fassi presentó el balance 2025 del Club Atlético Talleres de Córdoba

Los derechos de televisión aportan el 10,11%, mientras que las tiendas oficiales explican el 9,36% y la participación en competiciones el 8,43%. Los aliados estratégicos contribuyen con el 7,08% y otros ingresos completan la estructura con el 0,92%.

Resultados positivos y continuidad en la expansión

Durante 2025, Talleres registró un superávit de $38.785 millones, manteniendo una tendencia favorable, aunque por debajo del resultado alcanzado en 2024 ($51.868 millones).

asamblea talleres Asamblea de socios de Talleres

A nivel acumulado, los números reflejan una expansión sostenida con ingresos totales de $506.751 millones, una inversión acumulada de $246.363 millones y un superávit acumulado de $239.513 millones.

Las prioridades del "Matador" de Córdoba

La política de inversión mantuvo un enfoque prioritario en el plano deportivo. El 62,94% de los recursos se destina al plantel profesional, mientras que el club continúa fortaleciendo su estructura con un 19,72% dirigido a divisiones inferiores y un 17,34% a infraestructura.

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En términos absolutos, la inversión en inferiores alcanzó los $8.833 millones en 2025, consolidando una tendencia de crecimiento en la formación de jugadores.

El ratio de ingresos sin mercado de pases se ubicó en 0,97, lo que muestra que los recursos recurrentes del club permiten cubrir la mayor parte de su estructura operativa, con una incidencia acotada de las transferencias en el equilibrio final.