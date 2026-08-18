Quiénes tienen los dólares para la reelección de Javier Milei

Javier Milei y los dueños de los dólares que necesita para ser reelecto (imagen generada con IA).

Como escribí el martes pasado, la pregunta sobre de dónde saldrán los dólares para atravesar el año electoral empieza a ser cada vez más relevante. Javier Milei sabe que su ambición de ser reelecto depende, en gran parte, de mantener al dólar calmo.

El RIGI haría un aporte moderado , porque el grueso de las inversiones en trámite prevé hacer desembolsos a partir de 2028. YPF sumó a esa bolsa el ingreso preanunciado del proyecto Argentina GNL , por u$s 51.000 millones.

Hubo una gran novedad: Toto Caputo anunció que el Banco Central flexibilizó el crédito en moneda extranjera para empresas. El equipo económico piensa en la actividad y el tipo de cambio de 2027.

La medida tiene dos objetivos. Por un lado, movilizar la masa de dólares que los ahorristas compran cada mes (a un ritmo de más de u$s 2000 millones) para que las empresas tomen deuda en dólares para expandirse -mientras la inversión está por el piso-. Con la canilla de pesos cerrada porque “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, Caputo y su socio Santiago Bausili tratan de abrir el grifo de dólares. La inocencia fiscal solo le funcionó a Manuel Adorni y ahora van por la revancha en el Congreso . Entonces, quieren darle más vuelo a los préstamos en moneda extranjera, con depósitos que superan los u$s 40.000 millones.

El segundo objetivo de convertir esos dólares dormidos en los bancos en créditos para empresas es volcarlos en el Mercado Libre de Cambios. Las empresas que tomen un préstamo en moneda extranjera seguirán obligadas a vender esos dólares en la ventanilla oficial. Caputo estimó que eso “va a generar mayor oferta en el mercado cambiario, que puede ir desde los u$s 3000 millones hasta los u$s 10.000 millones”.

Toto Caputo busca estimular la economía con una flexibilización de créditos en dólares para las empresas

Si funciona, será una oferta adicional de verdes que permitirá abastecer a una demanda que todos anticipan más voluptuosa. Según cálculos oficiales, hoy podrían prestarse u$s 5800 millones adicionales. El secretario de Política Económica, José Luis Daza, anticipó, además, que el BCRA comprará otros u$s 10.000 millones antes de las elecciones.

Los dólares para transitar el año electoral, sin embargo, no los tienen los ahorristas, sino los grandes exportadores que más se benefician con la política económica de Milei, Caputo y Bausili. Ellos aportarán las divisas que son condición necesaria, pero no suficiente, para que el Presidente tenga chances de ser reelecto. El agro, la minería y la energía tienen u$s 60.000 millones para poner en la campaña.

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Vaca Muerta 2027

Caputo y Daza desempolvaron filminas para ponerles números al futuro auspicioso que le depara al país con los dólares de la minería y la energía. Las sacan a la cancha cada vez que quieren enfatizar que en Argentina sobrarán divisas. Los números oficiales proyectan que las petroleras exportarán desde Vaca Muerta -sobre todo- u$s 16.000 millones el año que viene.

La escalera al cielo de los dólares de la minería y de Vaca Muerta, según la expectativa oficial.

Las estimaciones privadas son similares. Epyca, la consultora de Martín Kalos, previó números al menos similares a los de 2026, impactado por la suba de precios del petróleo y el gas. Mayores cantidades exportadas compensarán la baja esperada en los precios.

Para Economía y Energía, la firma de Nicolás Arceo, las exportaciones del sector energético crecerían 16%, en dólares, hasta los u$s 17.171 millones. El superávit energético aumentaría casi 40%, a u$s 14.174 millones -casi duplicará el de 2025- por menores importaciones.

La balanza comercial energética, cada vez más superavitaria, según Economía y Energía.

YPF, Vista, PAE y, cada vez más, Pluspetrol y Pampa Energía concentran los proyectos que aportarán dólares en los años venideros. En gas, se suma Tecpetrol, de Paolo Rocca.

La petrolera de mayoría estatal tiene participación en cinco de las diez áreas con mayor expansión prevista para este año, según Economía y Energía. Con el mercado interno totalmente abastecido, todo el excedente de producción tiene destino de exportación.

YPF está en cinco de los diez principales proyectos de Vaca Muerta.

Así, la firma que preside Horacio Marín puede convertirse en la principal exportadora de petróleo del país. Desplazaría a Vista, la empresa de Miguel Galuccio, que destina el 72% de sus ventas al exterior y se convirtió en el principal exportador al adquirir los activos de Petronas, en 2025. YPF es el motorcito estatal que puede salvar al presidente ancap.

YPF y el resto

En el primer semestre, YPF exportó 36.000 barriles equivalentes por día y Vista, 68.000, según los datos oficiales. Arceo estima que las ventas totales de crudo al exterior escalarán desde los 309.000 barriles diarios del primer semestre a cerca de 500.000 para fin de año. “YPF debería incorporar 30.000 barriles diarios para exportaciones hasta fin de año y el doble el año que viene”, me dijo. El mercado apunta a que la petrolera que maneja el Estado llegue a un piso de 120.000 barriles diarios de exportación en 2027.

YPF, Vista, PAE y, en menor medida, Tecpetrol y Pluspetrol son socias en VMOS, el oleoducto que entrará en operación a fin de año y ampliará la capacidad exportable. YPF tiene el 50% del proyecto.

PAE, en tanto, lidera la primera iniciativa para exportar GNL, Southern Energy, que comenzaría a licuar gas hacia fines de 2027. La empresa que preside Alejandro Bulgheroni aceleró con el alquiler de buques de licuefacción mientras YPF daba de baja la planta que iba a construir en Bahía Blanca con Petronas, mudaba el proyecto a Río Negro, buscaba nuevos socios internacionales y lo reconvertía en la construcción de barcos propios.

Las exportaciones de gas, mientras tanto, siguen teniendo como principal destino a Chile, cada vez que el abastecimiento interno lo permite, caído -por ahora- el gasoducto con destino a Brasil y sin interés de privados de revertir el ducto que se usaba para importar desde Bolivia.

Minería 2027: todo al litio

Las exportaciones mineras darán un salto este año hasta los u$s 9144 millones, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Será un incremento del 50% interanual, apalancado por el litio. Los especialistas esperan un número similar para 2027.

Según la consultora Aleph Energy, de Daniel Dreizzen, la exportación de litio crece a una media del 113% anual, por una combinación de precios mucho más altos (un salto de un 85%) y mayores cantidades (51% móvil, a mayo). La plata y el oro tuvieron mejores precios, pero con cantidades exportables más o menos estables. Los proyectos de cobre todavía están en estado embrionario.

Los proyectos de litio que tienen tan entusiasmados a los gobernadores del noroeste aceleran. Cauchari-Olaroz, de Lithium Argentina y la china Ganfeng, ya es uno de los principales exportadores mineros. La británica Rio Tinto, con Fenix (Catamarca) y Olaroz (Jujuy), y los inicios de producción de Sal de Oro (Posco, Catamarca) y Mariana (Ganfeng, Salta) explican el salto exportador y aportarán más divisas en 2027. El RIGI les dio beneficios impositivos y cambiarios para hacer ampliaciones o acelerar las inversiones que ya tenían previstas.

Las principales exportaciones mineras siguen proveniendo de las minas de oro y plata más antiguas.

Aun así, los principales exportadores siguen siendo los proyectos de oro y plata de Veladero (Barrick - Shandong, San Juan), Cerro Vanguardia (AngloGold, Santa Cruz) y Cerro Negro (Newmont, Santa Cruz).

El agro, el súper Niño y las retenciones

El campo argentino tuvo una gran cosecha que podría replicarse en la próxima campaña, según las estimaciones internacionales y de la Bolsa de Comercio de Rosario. El súper Niño -el fenómeno climático que nos llena de lluvias- aumenta las expectativas.

Epyca estimó que este año aportará u$s 35.000 millones netos, deducidas las importaciones de semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola (incluso usada). “En 2027, este número podría ser aun mayor por el impacto -heterogéneo, según el sector productivo y la región del país- del súper El Niño en curso”, proyectó.

El impacto será disímil. Depende de cuánto de estas lluvias mejorarán los perfiles de suelos luego de años de sequías intensas, del momento de las lluvias y de los déficits de infraestructura, pero, en principio, se esperan buenos precios internacionales y buena cosecha.

Milei anticipó un cronograma de baja de retenciones de 0,25 puntos porcentuales por mes que, en medio de la volatilidad cambiaria, podría demorar los tiempos de liquidación de la cosecha.

Las grandes cerealeras tendrán espalda y muñeca para anotar exportaciones. Entre Cargill y las fusionadas Bunge y Viterra concentran cerca del 40% de los envíos. Louis Dreyfus y Cofco, otro 24%. Fueron las principales beneficiadas de la ventana de retenciones cero con la que Caputo buscó, desesperadamente, frenar al dólar en la previa de las elecciones legislativas de 2025. Pagó u$s 1300 millones en impuestos no cobrados.

No es que no haya “plan platita”, es que a vos no te llega.

En el estribo

Ya te hablé de Jon Batiste cuando tocó en Davos, en enero. Ahora sacó un disco con versiones de Thelonious Monk. Lo escuché mientras escribía esto que acabás de leer y me hizo el feriado laborable más llevadero.

También salió disco nuevo de The Strokes. No termino de conectar, demasiado autotune para mi gusto, aunque le daré alguna escucha más. Decime qué te parece.

Que tengas un gran arranque de semana.

¡Hasta la próxima!