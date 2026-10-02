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LA PLATA

Carlos Ajamil asumió al frente del socialismo bonaerense y llamó a construir un frente contra Milei

El dirigente anunció recorridas por las ocho secciones y reclamó sumar a sectores políticos, sindicales, empresariales y sociales a una alternativa amplia.

Carlos Ajamil, secretario general del partido Socialista de Buenos Aires

Carlos Ajamil, secretario general del partido Socialista de Buenos Aires

Carlos Ajamil asumió como secretario general del partido Socialista de la provincia de Buenos Aires durante la Junta Provincial partidaria realizada en La Plata y planteó como uno de sus primeros objetivos la construcción de un espacio opositor al gobierno de Javier Milei.

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Abogado laboralista e integrante del equipo de Julio Marcelo Galland y Julio Alak en la Municipalidad de La Plata, donde trabaja en el área de transparencia, Ajamil sostuvo que el socialismo debe aportar a un “gran frente nacional, democrático, popular y progresista” y reivindicó las tradiciones de Alfredo Palacios y Hermes Binner.

Un frente amplio contra el Gobierno

“Tenemos la tarea de construir un gran frente nacional, democrático, popular y progresista para derrotar a Milei”, afirmó Ajamil durante el encuentro partidario. Según planteó, ese espacio debería tener “voz propia” y reunir distintas tradiciones políticas alrededor de una alternativa al oficialismo nacional.

El nuevo titular del socialismo bonaerense también cuestionó al Gobierno por el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Congreso. Mencionó en particular la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, y respaldó la denuncia presentada por el dirigente socialista Esteban Paulón contra funcionarios nacionales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Recursos, empleo y situación social

En clave bonaerense, Ajamil respaldó el reclamo provincial por los recursos que, según estimaciones del gobierno de Axel Kicillof, la Nación adeudaría a la Provincia. Afirmó que el perjuicio acumulado entre deudas directas, obras paralizadas, programas discontinuados y menor coparticipación supera los US$18.000 millones.

El dirigente también puso el foco en el empleo y los ingresos. Citó datos del INDEC sobre pobreza y señaló que el desempleo subió a 7,9%, mientras que la informalidad llega al 45% de los trabajadores. Desde su experiencia como abogado laboralista, vinculó esos indicadores con la situación de las pequeñas empresas y sostuvo que desde noviembre de 2023 se perdieron más de 31.000 empleadores y unos 434.000 puestos registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La situación de las personas con discapacidad ocupó otro tramo de su discurso. Ajamil reclamó la prórroga de la emergencia en discapacidad y cuestionó las políticas del Gobierno nacional en materia de pensiones y financiamiento de prestadores. También hizo referencia a la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Recorrida por las ocho secciones

Ajamil también planteó una agenda territorial para la nueva etapa del socialismo bonaerense. Anunció que recorrerá las ocho secciones electorales y mantendrá reuniones con dirigentes políticos, sindicales, empresariales y organizaciones sociales.

“El frente que necesitamos no se arma solo en una mesa en La Plata: se construye escuchando a cada distrito, a cada sindicato, a cada pyme y a cada organización que hoy sufre las consecuencias de este modelo”, afirmó.

En paralelo, reivindicó la transparencia como uno de los ejes de su gestión política y municipal. “La corrupción no es un problema abstracto: le quita recursos a quienes más los necesitan”, sostuvo, y planteó que la autonomía municipal debe estar acompañada por mecanismos de rendición de cuentas.

Ajamil también respaldó el reclamo de los intendentes bonaerenses por un nuevo esquema de distribución de recursos y planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de los municipios. “Queremos municipios más fuertes y, al mismo tiempo, más transparentes: autonomía con rendición de cuentas”, concluyó.

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