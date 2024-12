Win-win en la Legislatura: Martín Llaryora impuso a su alfil en la Justicia y la UCR festejó Ficha Limpia

Este viernes, el oficialismo hizo valer sus mayorías circunstanciales y logró aprobar no sólo el pliego de designación de Valentini, sino también el de Alejandro Augusto Pérez Moreno como vocal del órgano y como fiscal adjunto de la Fiscalía General de la Provincia , respectivamente.

Por otro lado, la prenda de cambio que encontró Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) fue Ficha Limpia, el impedimento para que condenados no puedan acceder a cargos electivos ni políticos. El proyecto fue largamente solicitado por el radicalismo y las espadas de Llaryora comprometieron su apoyo y trabajo en conjunto, incluso, con aportes al proyecto.

Valentini y una grieta en la UCR de Córdoba

Como no podía ser de otra manera, la postulación de Valentini fue motivo de diferencias internas en el radicalismo local, que se dividió entres posturas. Fueron arduas las negociaciones puertas adentro para lograr que la tropa radical, más allá de las disidencias de bloques, pudiera encolumnarse en una posición única.

El grueso del radicalismo votó en contra del pliego de Justicia. "No avalamos su designación por la politización del máximo órgano de jerarquía del Poder Judicial. No obstante reconocemos que sea una mujer", le dijo a Letra P la legisladora radical Alejandra Ferrero. En tanto, Brenda Austin opinó que la Justicia "no es moneda de cambio para la política".

jessica-valentini-mejorada.jpg Jessica Valentini será la espada de Martín Llaryora en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Por su parte, los radicales rebeldes, Dante Rossi y Sebastián Peralta, se abstuvieron, intentando mantener un equilibrio entre rechazo y apoyo. El titular de Construyendo Córdoba justificó que no quiso colisionar con la UCR y recordó que compartió tiempos de militancia con Valentini, a quien definió como una "buena persona". También, Rossi enumeró los respaldos recibidos de parte de rectores y docentes de universidades, personas del derecho y organizaciones.

La tercera posición dentro de esfera boinabanca fue la de Graciela Bisotto, quien hizo una defensa de la trayectoria de Valentini, de la paridad de género y le sumó un voto al nombre propuesto por Llaryora.

"Hay veces que es mejor quedarse callado", le gritó Miguel Siciliano, jefe de la bancada de HUxC a los legisladores del radicalismo, recurriendo a su memoria histórica para analizar las designaciones de jueces durante las gestiones de los gobernadores radicales Eduardo Angeloz y Ramón Bautista Mestre.

Posiciones a la carta y para todos los gustos

Además del voto del oficialismo, el gobernador Llaryora consiguió el acompañamiento de los bloques unipersonales de Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza (LLA); y de Karina Bruno, del PRO disidente, quien se justificó anunciando que se trata de una "facultad del Poder Ejecutivo" y que Valentini demostró en la entrevista personal "capacidad, solvencia e idoneidad".

El Frente Cívico, cuyo referente es el senador Luis Juez, también rechazó la designación de Valentini y otros cinco pliegos enviados por el gobernador. Juan Pablo Peirone y Walter Nostrala fueron los encargados de anunciar el rechazo y desmenuzaron el currículum de la nominada. Argumentaron que Valentini "carece de carrera en funcionariado judicial" y de "antecedentes académicos sólidos". De esta forma, Juez y Rodrigo de Loredo lograron surfear diferencias y sus espadas votaron en sintonía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ViviMartoccia/status/1872718173545669096&partner=&hide_thread=false Hoy en la Com. de Asuntos Constitucionales, el @FCivicodeCba le preguntó a la Candidata a Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sra. abogada Jessica Raquel Valentini, sobre el parentesco con el gobernador Martín Llaryora.#TSJ#Cordoba#ValentiniJessica#Valentini#Llaryora pic.twitter.com/hsgjSVifty — VIVIANA MARTOCCIA (@ViviMartoccia) December 27, 2024

En lo que sí coincidieron los distintos bloques legislativos fue en destacar los "rasgos humanos de Valentini". En cambio, los rechazos vinieron por el lado de los vínculos familiares y de gestión con el gobernador Llaryora durante su intendencia en la ciudad de Córdoba y como actual oficial mayor de su sucesor, Daniel Passerini.

Más voces de una Legislatura revuelta

Desde otro costal de la oposición, el legislador de Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, dijo que HUxC "viene por todo" y habló del "sueño formoseño" del gobernador. En la misma línea se manifestó Gregorio Hernández Maqueda, del monobloque Mejor Futuro, quien dijo que Valentini es una "excelente persona"; asimismo, rechazó su nominación.

Por parte del oficialismo, el legislador Facundo Torres Lima habló de "hipocresía" y dijo que la oposición "dice algo y piensa de otra manera". El legislador oriundo de Alta Gracia, también, picó hacia adentro del peronismo cuando expresó: "no voy a contestarle a la legisladora de nuestro bloque que creía que en el peronismo hay personas con mayor capacidad".

La referencia fue a la legisladora Nadia Fernández, cuarta en la línea sucesoria de Llaryora, quien había dicho que "en el justicialismo hay mujeres con gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NadiaFernandezV/status/1863362639323164799&partner=&hide_thread=false No pongo en duda la capacidad profesional de la Dra. Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al TSJ. En el justicialismo hay mujeres con gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar. — Nadia Fernández (@NadiaFernandezV) December 1, 2024

Las abstenciones que le otorgaron cierta ventaja al peronismo de Córdoba vinieron de la mano de la legisladora del MST, Luciana Echevarría; de los representantes de Construyendo Córdoba y de los parlamentarios del PRO.

Ficha Limpia y el sueño trunco del voto unánime

Sobre el final de la sesión y tras las encendidas chicanas por izquierda y derecha vino el punto de encuentro de todo el arco político que conforma la Unicameral cuando la legisladora del peronismo Victoria Busso, miembro informante de la iniciativa compatibilizada con la oposición, reconoció el trabajo articulado con la UCR y mencionó a los exlegisladores Juan Manuel Cid y Marcelo Cossar como promotores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/brendalisaustin/status/1872708427455315997&partner=&hide_thread=false Empieza la sesión, se viene Ficha Limpia para Córdoba!! pic.twitter.com/WJTJpI8qAa — Brenda Austin (@brendalisaustin) December 27, 2024

Asimismo, Busso reconoció a Gastón Ignacio Marra como uno de los principales impulsores del proyecto a nivel nacional, desde su movimiento ciudadano. Al momento de votar, quien rompió el sueño del voto unánime fue el legislador de Creo en Córdoba, el kirchnerista Federico Alesandri. "Pareciera que estamos fingiendo demencia", dijo, formulando que en esa discusión y en la de los pliegos de justicia los argumentos chocan, por la "falta de coherencia".

Al momento de la votación, Ficha Limpia contó con el aval de HUxC y de la oposición, salvo las bancas unipersonales de Creo en Córdoba y del MST. Fue ahí cuando la legisladora Echevarría adelantó su voto en contra y señaló que le "llama la atención ver cuáles son los partidos que impulsan esta iniciativa". En su relato, también, expuso a dirigentes políticos de Córdoba que han sido investigados.

"Ficha limpia para lavarse la cara", cerró la legisladora de izquierda y consiguió que legisladores de varias bancas levantaran sus cejas.