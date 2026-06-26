La UCR de Río Negro tendrá un imprevisto supersábado para empezar a diagramar su futuro electoral

La UCR de Río Negro tendrá un imprevisto súper sábado para empezar a diagramar su futuro electoral.

Unos 15 dirigentes que integran la mesa chica de la UCR de Río Negro , tienen previsto reunirse el sábado en la localidad de Guardia Mitre . La agenda marca que pondrán fecha a la Convención , acordarán modificaciones a la Carta Orgánica y, sobre todo, empezarán a debatir nuevas condiciones en la alianza política y electoral con Juntos Somos Río Negro .

Sin embargo, la filtración de la reunión generó efervescencia y ahora son varios más los que se anotan para discutir una agenda crucial para el futuro del partido.

Los intendentes y otros dirigentes consideran que el lugar institucional que Alberto Weretilneck le otorga al partido que gobernó durante los 28 años siguientes al retorno de la democracia es insuficiente. Lo verbalizó el jefe comunal de Darwin , en el Valle Medio . “El radicalismo tiene que tener un protagonismo más importante dentro del Gobierno. Creo que, si vamos en una alianza, tenemos que acompañar de otra manera al gobernador, que necesita gente de experiencia dentro del Gobierno”, dijo Víctor Hugo Mansilla en un stream realizado en Viedma .

La avanzada de los intendentes había comenzado la semana anterior en un encuentro en Dina Huapi , donde Hugo Cobarrubia recibió a Mansilla , Lucas González de Chichinales , Diego Agüero de Coronel Belisle , Yamila Direne de Valcheta y Miguel Evans , que será el anfitrión de este sábado. “Queremos saber qué piensa el partido hacia adelante”, afirmó Mansilla como vocero.

La UCR rionegrina está presidida por el legislador Ariel Bernatene . Es uno de los dos parlamentarios que tiene el partido. La otra es Lorena Matzen . Bernatene está referenciado en el dirigente Daniel Sartor , de larga carrera política en la que entre otros cargos fue ministro de Acción Social del gobierno de Fernando De la Rúa . Sartor es un hombre cercano al gobernador Weretilneck y tiene un muy aceitado vínculo con el presidente del bloque de legisladores del oficialismo, Facundo López .

Ariel Bernatene y Lorena Matzen Ariel Bernatene y Lorena Matzen.

Matzen representa un sector promotor de una renovación partidaria. La mayoría de los intendentes se encuentran más cercanos a esta postura, que incluye mayores exigencias a Juntos en caso de confirmar la alianza electoral para el año próximo.

En 2023 mediante el Gran Acuerdo Rionegrino y en 2025 en el marco de Juntos Defendemos Río Negro, el radicalismo fue como aliado electoral de Weretilneck. Sin embargo, ni en el armado del gabinete provincial ni en la confección de las listas para el Senado y la Cámara de Diputados tuvo protagonismo. Ahora, varios de los referentes quieren rediscutir esas condiciones.

La discusión 2027, con distintos objetivos

Entre los intendentes hay quienes buscarán su reelección y otros que pretenden dar un salto hacia la Legislatura. Esos objetivos personales deberían ser contemplados por las autoridades partidarias para llevar a las negociaciones políticas con el oficialismo. En el armado no deberá observarse solamente las expectativas radicales, sino también la estrategia de Weretilneck.

La posibilidad de que las elecciones provinciales sean en marzo suena cada vez con más fuerza y, sin servicio electoral a los municipios, los intendentes que pretendan la reelección deben asegurarse buenos números en la elección provincial para luego reclamar los derechos de apoyo al gobernador. Claro, siempre y cuando Juntos logre mantenerse al mando de la provincia.

Los intendentes que busquen nuevos desafíos, como puede ser el caso de Direne, también necesitan insertarse en una estrategia que los contenga y les ofrezca chances reales de lograr, por ejemplo, una banca en la Legislatura.

Pedir o no pedir cargos, esa es la cuestión

Entre las autoridades partidarias encabezadas por Bernatene no cayeron bien las declaraciones de Mansilla. Para los dirigentes más convencidos de los beneficios de sostener la alianza con el gobernador, está todo bien con Juntos Somos Río Negro. “Venimos funcionando en el marco del Gran Acuerdo desde el principio”, le dijo una fuente partidaria a Letra P.

Pedir cargos no es una posición partidaria, según afirman. Y hasta ponen en duda si Mansilla “se mandó sólo” con las declaraciones en al menos dos medios de comunicación donde hizo los planteos, o se trata de expresiones conversadas con el resto de los intendentes.

Para la conducción de la UCR se debe respetar el mandato de la última Convención de 2025, donde se definió ir “lejos del kirchnerismo y lejos del mileísmo”, lo que era lo mismo que reafirmar la alianza con Weretilneck.

Alberto Weretilneck campaña UCR 2023 Alberto Weretilneck en la campaña 2023 junto con la UCR en Río Negro.

Sobre la no integración de radicales al frente de ministerios o lugares de relevancia en el gabinete del gobierno rionegrino, ejemplifican que tampoco hay funcionarios de Juntos en las intendencias desde las que surgen los reclamos de mayor presencia.

Un sábado caliente en Río Negro

Así las cosas, el cónclave del sábado toma una relevancia imprevista. La conducción buscará retornar a la agenda primaria y reorganizar el partido. Sin embargo, no será fácil evitar hablar sin tapujos del futuro inmediato, lo que incluye rediscutir la política de alianzas y evaluar acciones según los distintos escenarios que se vayan planteando.

“La reunión del sábado estaba prevista de antes, por la agenda del partido. Era una reunión más privada, ahora se filtró la reunión y quieren ir todos”, dijo un dirigente que será protagonista en Guardia Mitre. Otros aseguran que más de uno que estaba convocado prefiere ausentarse después del revuelo que se armó.