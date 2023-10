Tras conocerse el magro 23,85% de los votos que cosechó Patricia Bullrich en la primera vuelta electoral, la conducción de Juntos por el Cambio se subió al escenario del Parque Norte y no pudo ocultar la desazón de haber quedado afuera del ballotage. Las caras largas fueron indisimulables. Sin embargo, la derrota no afectó a todos por igual ya que Horacio Rodríguez Larreta se prepara para pelear por la presidencia del PRO. Mientras tanto, la dirigencia se prepara para debatir qué hacer con la convocatoria de Sergio Massa para conformar un gobierno de unidad nacional.

Bullrich tampoco tiene pensado retirarse de la política, pero al duro revés. Ella está convencida de que el "plan platita 2023" ayudó a la remontada del ministro de Economía. Como contó Letra P, la exministra no se imagina compitiendo con una nueva candidatura, pero sí quiere ser un factor de peso dentro de JxC. "No logramos un mensaje de campaña, no podes estar en tu cierre de campaña con un discurso de 50 minutos sobre la corrupción. No hicimos propuestas", se sinceró uno de los integrantes del team halcón.