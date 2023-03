Vuela, Cuervo (de La Cámpora)

cuervo3.jfif

Larroque fue uno de los primeros en plantear, en octubre del año pasado, que era necesario generar las condiciones para que Cristina Kirchner fuera candidata. Fue antes incluso de que ella misma prometiera no ser "candidata a nada" en 2023. En aquel entonces no encontró mucho eco en el universo frentetodista. Ni siquiera en la La Cámpora se bajó una línea para trabajar en ese sentido, por lo que Larroque comenzó a motorizar el clamor a través de estas organizaciones del “kirchnerismo silvestre” como él mismo suele llamarlas, que tienen como referente política a CFK, pero que no se encuadran dentro del armado verticalista del camporismo orgánico.