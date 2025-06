Vota Formosa: Gildo Insfrán hace su juego ante una oposición astillada y la Corte Suprema mira de reojo

El domingo habrá elecciones legisaltivas en Formosa . La provincia no sólo eligirá la mitad de los representantes para su Cámara de Diputados sino que definirá los 30 nombres que estarán a cargo de la reforma constitucional que deberá cambiar el capítulo electoral que habilita la reelección indefinida que le permitió a Gildo Insfrán sostenerse al mando desde 1995.

De esta manera, la provincia votará para trazar los límites, o las extensiones, de su propio modelo político. Mientras en la Argentina el debate sobre “la casta” atraviesa discursos y campañas, en Formosa la discusión toma un tono particular . En el fondo, se trata de revisar las propias reglas del juego que rigen desde hace décadas.

Embed Elecciones 2025 - Cierre de Listas Formosa

La estrategia del oficialismo formoseño sigue un esquema que ya es marca registrada en la política local. Ley de Lemas, cumplimiento de la paridad de género, con apellido Insfrán incluido, y una maquinaria de gestión que llega a cada rincón del territorio.

La lista del oficialismo para convencionales esté encabezada por Graciela de la Rosa, Rodrigo Vera y Grisel Insfrán, la sobrina del gobernador que está al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la provincia.

En su acto de cierre, Insfrán volvió a poner en escena la narrativa que lo acompaña desde hace años: “Mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar”, afirmó frente a un escenario montado en la flamante obra del Hospital de la Madre y la Mujer, acompañado por ambulancias nuevas, móviles policiales y su gabinete en pleno.

La veda electoral puso fecha límite, pero no freno a la agenda de inauguraciones, que se extendió hasta el último día permitido por la normativa. Desde allí, y con una clara referencia al gobierno nacional, lanzó la pregunta que fue también mensaje: “¿Cuántas obras inauguró el presidente Milei?”, a lo que el público respondió, sin dudar: “Ninguna”.

Gildo Insfran corte de cintas.png La agenda de inauguraciones de Gildo Insfrán se extendió hasta el jueves, con la obra del Hospital de la Madre y la Mujer, donde estuvo acompañado por su gabinete en pleno.

El desembarco de La Libertad Avanza y una oposición que aprende a caminar

Por primera vez desde su irrupción en la escena nacional, La Libertad Avanza pisa formalmente el mapa electoral formoseño. Y lo hace con dos sublemas que reflejan matices y estrategias distintas dentro del universo libertario.

Por un lado está Esteban López Tozzi, presidente de LLA en la provincia y se posiciona, al menos discursivamente, como el portador de las banderas más fieles al proyecto de Javier Milei. Se autodefine como el representante del “mileísmo auténtico” en Formosa, aunque su armado todavía es incipiente y enfrenta cuestionamientos tanto internos como externos.

Su principal fortaleza no está tanto en la “estructura libertaria pura”, sino en haber sumado a su boleta a Atilio Basualdo, el intendente de Las Lomitas. Basualdo llega con algo que escasea en buena parte de la política opositora local: gestión propia, resultados tangibles y estructura territorial real, lo que le aporta volumen y credibilidad a un espacio que, hasta ahora, se movía más en el plano discursivo que en el territorial.

Atilio Basualdo cierre de campaña.png Atilio Basualdo en el cierre de la campaña en Las Lomitas.

Del otro lado, con otra impronta y otro relato, está Héctor Brizuela, titular del PAMI local, quien lidera el sublema Despertando Leones. Su propuesta combina guiños al ideario libertario con un discurso más adaptado a la idiosincrasia provincial y menos confrontativo hacia algunos sectores.

Ambos coinciden en que el desembarco libertario es apenas el primer capítulo de una construcción que promete crecer, aunque no estuvo exento de tensiones y desafíos. “Acá no es fácil ser oposición. Esto no es para blanditos”, resumió Brizuela, aludiendo a las presiones, los aprietes y las dificultades que, según relatan, enfrentan quienes se animan a jugar por afuera del oficialismo.

Despertando Leones Brizuela y Yessica Müller.png Héctor Brizuela y Yessica Müller, la segunda candidata del sublema libertario Despertando Leones.

Las caravanas de Gabriela Neme y los caballos de Francisco Paoltroni

Con todo, el espacio opositor más tradicional dividido en tres sublemas bajo el paragüas de la Frente Amplio Formoseño también mostró sus cartas.

Gabriela Neme, actual diputada provincial y candidata a convencional constituyente con su impronta disruptiva, volvió a apostar al contacto directo con la gente. Caravanas naranjas, el color emblema de su espacio político, banderas, bocinazos y un mensaje que no deja lugar a segundas interpretaciones: “Gildo, se te viene la noche”.

Embed

Francisco Paoltroni, el senador distanciado de Milei que pidió la intervención de Formosa y es candidato a convencional constituyente, cerró su campaña con una postal que recorrió redes y grupos de WhatsApp. Lo hizo a caballo, con poncho y botas, montando una especie de teatralización política frente a la Casa de Gobierno, acompañado de la radical Agostina Villaggi, candidata a diputada, y su equipo.

Un cierre con mística rural, folklore, y mensaje directo: “La era de los mandatos eternos podría estar llegando a su fin”.

Una foto, dos certezas y muchos interrogantes

Entre banderas libertarias, naranjas, caballos, caravanas y micrófonos, la oposición en Formosa da sus primeros pasos hacia una competencia más abierta. Con sus aciertos y desprolijidades, con internas y miradas distintas, empieza a consolidar algo que hasta hace poco parecía lejano, una alternativa real al modelo hegemónico provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaoltroniF/status/1938630271919882681&partner=&hide_thread=false Terminamos la campaña más patriota de la historia. Acompañanos este domingo para #LiberarFormosa pic.twitter.com/eRyifxCnsy — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) June 27, 2025

La pregunta que queda abierta es si este proceso logrará sostenerse en el tiempo o si se diluirá en el laberinto formoseño, donde la política, muchas veces, parece más una partida de ajedrez que un acto electoral.

Pero la grieta no es solo entre oficialismo y oposición, sino que también se filtra, cada vez más evidente, puertas adentro del peronismo formoseño. En ese aspecto todos miran al intendente de la capital, Jorge Jofré, que esta vez juega su propio partido. No rompe, pero tampoco obedece. No se sube del todo al tren gildista, pero tampoco se baja. Mide, calcula, espera. Su apuesta es clara, quiere ser el heredero, sin ser el enemigo.

Por eso armó su propio espacio para la disputa del Concejo Deliberante local, Valores Ciudadanos, con nombres como Malena Gamarra y José Delguy, que le ponen rostro y discurso a una lista que habla más de gestión municipal, desarrollo urbano y cercanía con la gente, que de grandes épicas provinciales. Un peronismo más barrial, más de intendencia, menos de bastón y palco.

José Delguy y Jorge Jofré inaugura el tercer tramo de la Peatonal Rivadavia y el Museo del Mercado Municipal de Formosa..png El intendente Jorge Jofré también cortó cintas hasta el último minuto. El jueves inauguró el tercer tramo de la Peatonal Rivadavia y el Museo del Mercado Municipal de Formosa.

No pasó desapercibido el guiño que le tiró Paoltroni, cuando su campaña pasó por la capital. Desde la puerta de la Municipalidad, micrófono en mano, lanzó: “Espero que después de este gran cambio, Jorge también pueda postularse a gobernador”. No fue solo un gesto; fue una señal. Un aviso de que, con la reforma en marcha, las piezas del ajedrez empiezan a moverse.

La reforma, la Corte y el reloj político

Casi 489 mil personas están en condiciones de votar el domingo en los 261 centros de votación en donde estarán disponibles 1501 urnas. La del 29 de junio será, en rigor, una batalla por la arquitectura del futuro poder en Formosa. La reforma no sólo marcará el final de la reelección indefinida, sino que será una manera de volver a empezar. El artículo que caerá no invalida el presente, sino que resetea el contador.

Si la correlación de fuerzas le da, Gildo podría reescribir la historia: “Una sola reelección desde ahora”, dirá la nueva letra. ¿Traducción? Puede volver a ser candidato en 2027 y, si la lapicera lo permite, también en 2031.

La Corte Suprema, atenta, observa de reojo. En la oposición, ya se dibujan borradores de futuras cautelares. Y en las calles, los formoseños hacen su propio cálculo: ¿Este domingo será otro capítulo más o el inicio de un cambio que parecía imposible?

Formosa llega al domingo con todas las cartas sobre la mesa, pero con el mazo marcado. Porque en la provincia litoraleña que el país siempre mira, el poder a veces se administra, a veces se hereda y otras se pelea.