Visita a Astiz: Beltrán Benedit se negó a hacer un descargo y pedirán su expulsión

La omisión de Benedit no es gratis: Unión por la Patria evalúa presentar la semana próxima un pedido de sanciones, que incluiría la expulsión del entrerriano y suspensiones para el resto de la comitiva.

La otra opción que evalúa el bloque peronista es crear una comisión investigadora, pero choca con la resistencia del PRO y la UCR, que no sólo se oponen sino que sostienen que debe votarse luego en el recinto. Consideran que las comisiones de Peticiones Poderes y Reglamentos y Asuntos Constitucionales, a cargo del plenario, no tienen facultades investigativas.

“La próxima reunión será para dictaminar”, anticipó Silvia Lospennato. La oposición dialoguista promueve un repudio a la visita a represores pero prefiere no avanzar en sanciones. La diputada macrista tuvo un cruce a los gritos con la kirchnerista Vanesa Siley, a quien no le perdonó que la llamara “radio” por interrumpir las alocuciones. En represalia, le quitó la palabra y la diputada de UP se levantó de su silla para acusarla de cercenar la palabra.