Martín Llaryora y Juan Schiaretti cerraron en Villa María con un llamado a frenar a Milei desde el interior

De cara al cierre de campaña por las elecciones del 26 de octubre , Accastello llamó a votar a Schiaretti como único dirigente que representa al interior productivo mientras que Llaryora señaló que no apoyarlo sería “votar a Milei”.

La sede del evento fue el Club Ameghino donde también participó la legisladora y candidata a diputada, Verónica Navarro Alegre .

El exgobernador y candidato de Provincias Unidas, bien posicionado en las encuestas frente a La Libertad Avanza , centró su discurso en el federalismo y el desarrollo productivo como ejes fundamentales de su propuesta. Sostuvo que el Gobierno nacional desperdició la oportunidad de mejorar la situación del país, pese a haber recibido una economía más ordenada. Lo acusó de actuar con “incompetencia”.

Anoche vivimos un hermoso encuentro en Villa María. Un acto de esos que te llenan de energía en este tramo final de campaña. Me da mucha esperanza ver a tantos cordobeses que, a pesar de las dificultades, siguen creyendo y apostando por un futuro mejor. Porque sí, la realidad… pic.twitter.com/KkfE6FYOET

En ese sentido, pidió dejar atrás la improvisación y apostar a un modelo de crecimiento sustentado en la producción, el trabajo y la estabilidad. Remarcó que Argentina necesita recuperar la sensatez, el diálogo y la responsabilidad para salir de la crisis y encaminarse hacia un futuro con oportunidades reales.

“Otra realidad es posible”, afirmó, insistiendo en que el país puede mejorar si se elige el camino del trabajo y la producción, lejos de las “bravuconadas y los insultos”.

El pedido de Martín Llaryora

En ese marco, el gobernador Llaryora convocó a los cordobeses a respaldar a Schiaretti en las elecciones para reforzar la representación de Córdoba en el Congreso. Según el mandatario provincial, Schiaretti encarna el modelo de gestión que ha distinguido a la provincia: equilibrio fiscal, desarrollo productivo y políticas públicas que promueven el trabajo y la inversión.

Finalmente, Llaryora advirtió que no apoyar a Schiaretti sería “votar a Milei” y arriesgar el futuro del interior productivo. Destacó la experiencia y la capacidad de liderazgo del exgobernador, a quien definió como la figura más preparada para defender los intereses de Córdoba y garantizar un rumbo sensato para el país.

Eduardo Accastello, el anfitrión cordobesista

El intendente Accastello, histórico político del PJ, exministro de Gobierno de José Manuel de la Sota y de Industria de Schiaretti, continúa con la camiseta del cordobesimo bien puesta.

Planteó que las elecciones del domingo representan una definición clave entre dos modelos de país: la “república de los privilegios” frente a una Argentina productiva, federal y basada en el trabajo. Destacó la unidad lograda en Córdoba entre dirigentes del radicalismo, el justicialismo y el vecinalismo, y valoró la postura de los gobernadores de Provincias Unidas, en defensa de los jubilados, los trabajadores, las pymes, los estudiantes y los emprendedores, en contraposición a los intereses financieros y la grieta política.

En ese contexto, remarcó que Juan Schiaretti es el único dirigente que representa al interior productivo y que puede vencer a Milei en Córdoba. Subrayó los logros de Villa María como ejemplo de gestión y desarrollo, con plena cobertura de servicios esenciales y avance en infraestructura.

Finalmente, llamó a dejar atrás “la Argentina del endeudamiento y la frustración” para apostar por un modelo de crecimiento productivo y humano.

Por su parte, la candidata a diputada Navarro Alegre, también anfitriona del evento, destacó que su espacio político se distingue por ofrecer respuestas concretas desde el territorio, con gestión, cercanía y resultados visibles, sosteniendo el desarrollo humano a través de la educación, la salud y el trabajo digno.

Subrayó que, mientras el Estado nacional permanece inactivo, en Córdoba se avanza con equilibrio fiscal y obra pública, planteando la necesidad de llevar progreso a toda la provincia y al país, impulsando la producción, el trabajo, el acceso a créditos y una educación pública de calidad. Finalmente, llamó a votar por Provincias Unidas para frenar a un gobierno “cruel e insensible” y defender el futuro de las familias argentinas.