Vidal cerró su gira federal con un guiño a los socios de JxC

La diputada y aspirante a la candidatura presidencial del PRO, María Eugenia Vidal, culminó la gira nacional que inició en febrero al visitar esta semana San Luis y La Rioja y logró completar "las 24 provincias recorriendo más de 50.000 kilómetros y visitando más de 80 sectores productivos de todo el país", según precisó en un comunicado de prensa. El periplo buscó nacionalizar la figura de la exgobernadora bonaerense que, como contó Letra P, se "está preparando para ser Presidenta". “Estoy convencida de que los argentinos tenemos una nueva oportunidad en 2023, tenemos con qué salir”, dijo Vidal a los medios provinciales, ante quienes lanzó un reconocimiento a figuras que no pertenecen al partido amarillo y que se sumaron a Juntos por el Cambio en 2021 (JxC) para hacer de la alianza "un espacio mucho más amplio".

La escala en San Luis y La Rioja replicó el esquema que trajinó durante todo el año: una estadía de entre dos y tres días visitando grandes ciudades y el interior provincial profundo, en busca de "un mayor conocimiento sobre las realidades locales". En ese plan, repitió un formato que había transitado durante su mandato en La Plata, durante el cual visitó en varias ocasiones los 135 municipios de Buenos Aires.

“Uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no recorre. Este año recorrí toda la Argentina, en particular los sectores de la producción y del trabajo, los que están comprometidos con el hacer, con salir adelante, tratando de llevar su voz al Congreso, a través de leyes”, enfatizó.

La gira de Vidal también incluyó durante todo el año encuentros con referentes provinciales de Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, buscó dejar en claro que su visita no pretendía quitar libertad de acción a las figuras locales, y mantuvo siempre un discurso de índole nacional, orientado a sentar posición sobre cuestiones como la inflación, el calendario electoral o el narcotráfico. En la escala de esta semana, Vidal fue categórica al referirse al estado de la economía. “Sin dudas que la inflación es la preocupación número uno para muchos argentinos. El 15 ya es fin de mes. Es duro cómo la inflación creció en estos últimos tres años y, sobre todo, ver cómo en tres años el Gobierno no ha logrado tener un programa económico que nos ayude a pasar el presente y nos dé esperanzas para el futuro”, afirmó.

Consultada por la multiplicidad de aspirantes a las candidaturas en JxC, la diputada señaló que los nombres “se definirán el año que viene" y reiteró su convicción de que "no es lo que más le preocupa a los argentinos". Además, sostuvo que "es bueno que haya más de un candidato, porque eso quiere decir que el equipo creció y que estamos mas fuertes”. "Si no hay consenso están las PASO y me parece la herramienta más transparente que podemos tener”, añadió.

En esa línea, Vidal se mostró optimista respecto de las elecciones de 2023 y valoró la incorporación de figuras de origen radical a la coalición. “No tengo dudas de que hay posibilidad de cambio. A diferencia de 2015, tenemos un espacio mucho más amplio, con figuras como Martín Tetaz, Carolina Losada, Ricardo López Murphy, Facundo Manes. Vamos a crecer el año que viene y estamos más cerca de la mayoría en el Congreso. Tenemos más intendentes, vamos a tener más gobernadores, estamos creciendo y creo que eso nos va a dar mucha más solidez para que esta vez el cambio cruce una raya y no vuelva nunca más para atrás”, concluyó.