Victoria Villarruel se anticipó a Javier Milei y lanzó la pelea en el Congreso para derogar el aborto

La vicepresidenta lideró así una posición que Milei hizo pública, pero que prefirió no jugar en el Congreso , por temor a una derrota. De hecho, según supo Letra P , el año pasado el Presidente le pidió no acelerar el debate a un grupo del bloque libertario de Diputados que había presentado un proyecto para derogar la ley del aborto.

Villarruel no anticipó una estrategia legislativa, pero dejó claro que apoyará a quien promueva la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. "La defensa de la vida es una causa central en nuestro país. Argentina necesita de la familia, con su extensión territorial y abundancia de recursos, es un país despoblado. La grandeza de nuestra patria depende de la familia”, planteó la titular del Senado, en el discurso de cierre del seminario.

#AbortoLegal En LLA dicen que no están los votos para derogar la ley y culpan a Bonacci La santafesina provocó una interna por presentar el proyecto El antecedente de la ley ómnibus que presagia la derrota https://t.co/puVmCHqge7 @mauriCanta pic.twitter.com/CtIg94tPjT

La vicepresidenta dio a entender además que la Justicia debería desestimar las chances de interrumpir embarazos. “El respeto a la vida, a la libertad y a la dignidad no deben estar sujetos a las decisiones de la mayoría: son precondiciones de la mayoría y ninguna autoridad legislativa tiene derechos sobre ellas”, señaló.

Villarruel llamó a defender el “derecho a la vida” y a oponerse a la “cultura de la muerte”, como definió “a la promoción de leyes que legalizan el aborto o impulsan ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento”. La titular del Senado convocó además a evitar la "cultura del descarte" y consideró que “ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada, es abandonarnos a la mediocridad. Es decirles desde el Estado que el futuro es inalcanzable. Es un mensaje terrible”.

La apuesta de Victoria Villarruel

Los oradores del seminario coincidieron en que la interrupción voluntaria del embarazo provocó una baja del nivel de natalidad, cuya primera consecuencia fue la baja de la matrícula en los niveles educativos iniciales.

Según el rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, en los últimos cuatro años la natalidad se redujo un 33%, un 40% de las mujeres en edad fértil no tienen hijos; y entre las que conciben promedian 1.3”.

“En la Ciudad de Buenos Aires, la natalidad se redujo a la mitad los últimos ocho años. Las aulas están quedando vacías; las escuelas cierran”, se lamentó. “Primero el departamento, luego el viaje a Europa, luego a Oceanía y cuando llegan a 50 años y les falta un hijo”, describió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1904550046730747984&partner=&hide_thread=false Hoy es el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas, por lo que renuevo mi compromiso de proteger y luchar por el Niño por nacer. Hoy en Argentina se han abortado desde la promulgación de la ley de aborto una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego.… pic.twitter.com/wkQXIjdu4o — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 25, 2025

Otro orador fue Abel Albino, de la Fundación CONIN, quien en 2018 fue viral cuando durante el debate por el aborto dijo que los preservativos no previenen el sida porque el virus atraviesa la porcelana.

En su retorno al Senado, habló de la desnutrición infantil. “Después del derecho a la vida, está el que tiene es la vida humana. Debemos procurar al niño. He visto chicos que abren la caja de pan y hacen como que comen; u otros que duermen en la tierra”, se indignó. Pidió proteger el cerebro los primeros dos años, alimentando la imaginación. “Es el músculo que más crece en esa etapa”.

Sin proyecto

Fuentes cercanas a la vicepresidenta aclararon a Letra P que, por ahora, no tiene previsto impulsar un proyecto para derogar el aborto, pero apoyará cualquier iniciativa que pueda surgir. La noma tiene sus detractores en la cámara alta, como la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, quien presenció el seminario, que también tuvo como invitado al fiscal Carlos Stornelli.

Los otros oradores fueron Paola Delbosco, presidenta de la Academia Nacional de Educación; Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar, coordinadoras de La Merced Vida; y Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado. Gagliolo relató, entre llantos, cómo se sometió a un aborto ilegal cuando era adolescente. "El aborto es algo violento: es un corte abrupto entre la madre y el hijo. Es algo antinatural. La ley es tremenda: se están muriendo casi 100 mil argentinos por año", agregó Aguilar.

También se opone al aborto al jefe de UP, José Mayans, quien en 2020 intentó sin éxito juntar los votos para evitar la sanción del texto enviado por Alberto Fernández. "Nosotros no podemos presentar un proyecto, por lo que no es nuestro tema. Pero estamos para apoyar", señalaron fuentes del Senado.

Por ahora, Milei prefiere no involucrarse en este capítulo de la batalla cultural que sí dio durante la campaña electoral, cuando llegó a decir que el aborto es un homicidio agravado por el vínculo. No envió ningún proyecto que exprese esa idea.