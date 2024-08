Victoria Villarruel rechazó la carta de expulsión de Francisco Paoltroni y lo sumó a una actividad oficial

Victoria Villarruel no aceptó la nota que recibió este miércoles del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado para solicitar la salida de Francisco Paoltroni , porque consideró que el texto tenía era improcedente. Además, invitó al formoseño a una reunión con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asesorada por sus secretarios, la vicepresidenta advirtió que el trámite no es correcto porque la decisión de agrupamiento de los miembros del Senado no pasa por sus manos. De esta manera, la tropa libertaria debería presentar un nuevo bloque sin el senador formoseño. “Mientras eso no ocurra, Paoltroni seguirá siendo miembro de La Libertad Avanza y lo trataremos como tal”, plantearon voceros de la vice.