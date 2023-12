Según esta versión, el elegido sería el puntano Bartolomé Abdala , quien no empezó bien su estadía en la Cámara alta: se anunció como jefe de bloque, pero Villarruel tuvo que vetarlo por una rebelión interna de la bancada, que cuenta sólo con siete miembros. Abdala tiene buena relación con Milei, a quien solía llevar a las charlas de su estudio jurídico, pero no fue suficiente para sostener la jefatura.

También están en juego las presidencias de las comisiones y la vicepresidenta quiere las cuatro principales: Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Acuerdos y Relaciones Exteriores. Este lunes, enterado de que Paoltroni podría perder el cargo que tenía asegurado, Mayans anticipó que peleará por espacios de poder. “Milei ganó las presidenciales, pero las parlamentarias las ganamos nosotros”, recordó.

Que lo baje Milei

Fuentes parlamentarias aseguraron a Letra P que Villarruel esperará una decisión de Milei sobre el futuro de Paoltroni, porque fue él quien lo designó a través de un tuit oficial y, en tal caso, debe ser el encargado de bajarlo. "No lo vamos a esmerilar, pero tampoco es nuestro candidato", señalan en el Senado.

Productor agropecuario, nacido en la ciudad bonaerense de General Alvear, Paoltroni fue uno de los pocos postulantes provinciales que tuvo el beneplácito del economista en su campaña. Se conocieron por las redes sociales y los acercó el armador nacional de La Libertad Avanza Carlos Kikuchi.

Como parte de su crisis con el presidente, Villarruel no pudo participar de la selección del cargo más alto del Senado y así lo dejó claro cuando tuvo su reunión de transición con CFK y le preguntaron quién lo ocuparía. "Lo va a elegir el Presidente", fue su respuesta. La semana pasada, la vice no logró un buen vínculo con Paoltroni. Lo acusa de no trabajar en equipo y reunirse con miembros de otras bancadas sin avisarle. El jueves hubo una postal de la crisis cuando el formoseño no se quedó a una foto del bloque con la vice.

Hasta el viernes, en el equipo de Villarruel reconocían la presión de Mayans para bajar a Paoltroni, pero no creían que pudiera prosperar. Luego de sus declaraciones del sábado, no descartaron que Milei buscara otro nombre y el tema formó parte de la primera reunión de Gabinete. "Victoria no lo va a bajar. La decisión debe ser del Presidente", remarcaron.