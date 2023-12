Las negociaciones las encabezan el jefe de UP, José Mayans, y el diputado electo de la Libertad Avanza Guillermo Montenegro, mano derecha de Villarruel. Hasta el cierre de esta nota, no podían destrabarse, porque la oferta de la vice era ceder una de las dos prosecretarías (parlamentaria o legislativa) y no conformaba al frente peronista. De hecho, siempre uno de esos cargos suele ser para la oposición de turno. La prosecretaría legislativa, por caso, la ejerce el radical Juan Pedro Tunessi.