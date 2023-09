En un tuit que publicó a las 12.26 del mediodía, chicaneó: "La seguridad para los amigos de Petri y Rossi es que los policías bailen y hagan cursitos de género". El video que acompaña el posteo registra a un grupo de policías haciendo una coreografía verdaderamente curiosa. "De adiestramiento en serio y equipamiento ni hablemos… y de salarios dignos menos", redobló la libertaria, sedienta de más sangre.

Como encendida, Villarruel cambió guantes también con el público.

"La victimización por ser mujer es muy de Kirchnerista", la desafiaron en un comentario de su publicación. "Nunca me victimizo pero no digan que defienden a las mujeres cuando las tratan como el culo", respondió con tecnicismos y desplegó todo su curriculum vitae cuando alguien retomó la acusación de "CUIT virgen" que le había hecho el candidato peronista cuando la acusó de no haber trabajado jamás. "Tal vez Rossi pensaba que yo tenía que trabajar desde los 5 años… pero igual me ganaba mi platita a los 10 animando cumpleaños, dando clases de apoyo escolar, cuidando chicos y ya a los 18 arranque como recepcionista en un consultorio odontologico, y si, muchas veces trabaje en negro como el 60 % del pueblo argentino", reseñó.

"No hay ningún registro que hayas trabajado Victoria, DEJA DE MENTIR", la cruzó un tal MAD. "Cómo que no? Si por ejemplo trabajé en blanco en relación de dependencia en un estudio jurídico 8 años. Y siempre pagué mi monotributo, por lo que te mintieron", se defendió y, desde la banquina, reversionó el hit que lanzó Messi después del partido con Países Bajos en los cuartos de Qatar. "Haceme el favor circulá salamin".

El Club de Fans de la Pelea puede relajarse. A grieta muerta, grieta puesta.