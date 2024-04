Victoria Villarruel no logró llevar a todos los jefes de bloque del Senado la Casa Rosada

Victoria Villarruel tuvo una de cal y otra de arena este miércoles: consiguió constituir las comisiones que no había podido abrir la semana pasada, pero no logró llevar a todos los jefes de bancada a la reunión que convocó en la Casa Rosada, donde esta semana ejercerá la presidencia por el viaje al exterior de Javier Milei .

La vicepresidenta sentó en la Casa Rosada a los jefes de bloque de la UCR ( Eduardo Vischi ), del PRO ( Luis Juez ) y de Cambia Federal ( Juan Carlos Romero ). No quisieron asistir Carlos Espínola (Unidad Federal) y los lideres de partidos provinciales: Oscar Arce (Misiones), José María Carambia (Santa Cruz), Mónica Silva (Río Negro) y Lucila Crexell (Neuquén).

Las bancadas que no fueron representadas son las que no acompañaron al Gobierno en el debate del DNU 70/23 en el Senado y, por ahora, no parecen tener intenciones de ayudarlo a libro cerrado.