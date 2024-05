Victoria Villarruel, molesta con Guillermo Francos por haber dicho que se podía dictaminar rápido

La tensión de la vicepresidenta con Francos no es nueva: nunca congeniaron en la campaña electoral y desde diciembre se pasan la factura por la parálisis del Senado, donde los gobernadores hacen sentir el peso de sus votos.

Respuesta de Guillermo Francos

Fuentes del Ministerio del Interior aclararon a Letra P que Francos no tiene un pronóstico y sus declaraciones fueron una expresión de deseo. “Dijo que se esperaba que pudiese avanzar hacia el final del día de hoy, como una posibilidad”, explicaron.

Lo cierto es que la negociación está en ciernes, porque recién este martes el Gobierno recibió las sugerencias de la UCR y figuras decisivas para habilitar el cuórum, como Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Los pliegos fueron recepcionados por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de planeamiento, María Irazabal. Los devolverá durante este martes por la tarde por lo que las chances de dictaminar este martes, son cuanto menos complejas.

Las reuniones fueron coordinadas este lunes por Agustín Giustinian, secretario parlamentario del Senado y el principal asesor de Villarruel para negociar con el resto de las fuerzas políticas.

En el oficialismo del Senado no entienden la razón por la cual no hubo intercambios de borradores, como en Diputados, y tampoco se abordó a figuras claves para el cuórum al día siguiente de la aprobación en la cámara baja. Como explicó Letra P, para prevalecer en el Congreso, Francos concentró su negociación en los gobernadores y no pudo cerrar algunos votos, como el de la dupla de Santa Cruz.

Cómo sigue

La semana pasada, además de Francos, circuló por el Senado el secretario de relaciones parlamentarias, Omar de Marchi. Pero nunca estuvo claro si el Gobierno había enviado un emisario oficial para buscar votos.

De hecho, la decisión de buscar dictaminar con disidencias fue tomada por las autoridades de La Libertad Avanza, sin certeza de contar con las firmas necesarias. No las había.

Este martes, la ley ómnibus XS se debatirá en planetario de comisiones, con la exposición de invitados, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, representantes de las cámaras empresarias e industriales.

La comisión de Presupuesto aún no fue convocada para debatir la reforma fiscal, que tampoco pudo dictaminar la semana pasada. Recién será llamada el jueves, si hay firmas para emitir un despacho. También para ese día, buscarán avanzar con la ley ómnibus. La negociación está verde.