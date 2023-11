Casualmente, la fuerza centenaria fue la única que no tuvo un encuentro institucional con Villarruel , quien puede tener un problema para reunir mayoría si no logra ablandarlos. Hay 13 votos radicales y sólo cuatro son digitados por gobernadores, quienes definirían al próximo jefe de bancada. Si le toca a Corrientes, el elegido es Eduardo Vischi ; si es de Mendoza, será Mariana Juri . El primero estuvo en el encuentro con Paoltroni.

En su visita al Senado, la futura vicepresidenta celebró la continuidad del bloque Unidad Federal, integrado por la Alejandra Vigo , la esposa del gobernador Juan Schiaretti , uno de los nuevos aliados de Milei. Este espacio lo completarán los exoficialistas Carlos Espínola y Edgardo Kueider , quienes antes del ballotage habían retomado vínculo con sus antiguos pares, pero este miércoles ratificaron que no volverán al peronismo orgánico.

Villarruel los visitó en el despacho de Kueider, supo que Espínola sería el presidente de la bancada y que podría colaborar con la agenda parlamentaria que envíe el futuro presidente el 11 de diciembre. "Lo que es coherente lo vamos a acompañar y lo que no, no. Como hicimos hasta ahora", se presentó el exmedallista olímpico, que tiene mandato hasta 2027. Fuentes de esa bancada aclararon a Letra P que no serán aliados y Villarruel deberá negociar tema por tema.