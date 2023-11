La semana pasada, Cristina participó de reuniones con las autoridades del Frente de Todos (FdT) del Senado ( José Mayans , Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio ), en las que se evaluó disputar la presidencia provisional para que quede a cargo de alguna figura de consenso que no comulgue con Milei. La estrategia incluía pelear los cargos políticos de la Cámara alta, como las secretarías administrativas y parlamentarias.

El trío Mayans-Fernánez Sagasti y Di Tullio tiene mandato durante el próximo gobierno y es por eso que la vice permitió que avanzaran las negociaciones. Sin embargo, este martes cuando las gestiones no estaban dando resultados, cenó con la totalidad de la bancada (incluídos quienes asumen en diciembre) y le propuso dejar atrás esa idea.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCFKArgentina%2Fstatus%2F1729802545927716968&partner=&hide_thread=false Anoche en la cena de despedida y bienvenida de Senadores y Senadoras dije, parafraseando al Presidente electo: basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el “kirchnerismo” o “Cristina” –cuando no…– quiere quedarse con las autoridades del Senado.… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2023

La figura de consenso que buscaba el peronismo no fue posible por dos motivos: no aceptaron sumarse a la maniobra los radicales que no responden a los gobernadores, pero tampoco los dos exoficialistas que abandonaron el bloque en febrero, Carlos Espínola y Edgardo Kueider, quienes comparten una bancada con Alejandra Vigo, la esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, flamante aliado de Milei.

El lunes, en las usinas de aliados de LLA hicieron trascender que Vigo podía ser parte de un consenso con JxC para aislar al peronismo, con la expectativa de lograr los votos de Espínola y Kueider. Suficiente para que la vicepresidenta reclamara desechar cualquier intento de involucrares con la línea sucesoria.

No fue inocente que Cristina haya publicado la carta horas antes de una reunión entre Milei y su futura tropa legislativa para redefinir la estrategia de alianzas. Obligó al presidente electo a incorporar en el debate la elección del futuro presidente provisional, para el que ya no necesitará buscar respaldo de la UCR, el sector con el que más le cuesta hablar al libertario. También tiene al alcance el sillón principal de la Cámara de Diputados.

La ayuda a Milei en Diputados

La intervención de Cristina puede resultar clave en la definición del próximo titular de la Cámara baja, una disputa en la que, hasta su carta, no había tenido ninguna opinión de voces peronistas. La actitud del jefe del FdT (que podría mutar a Unión por la Patria), Germán Martínez, fue esperar que LLA logre el consenso buscado para tomar posición.

La vice se anticipó y, no casualmente, intervino en la interna que surgió este lunes en el bloque libertario de la Cámara baja, cuando sus integrantes le pidieron al futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, que abandonara su idea de cederle la presidencia de ese cuerpo a un aliado y piense en alguien propio.

Como relató Letra P, Francos insistió con su plan de proclamar a Florencio Randazzo, quien puja desde la semana pasada por ese lugar con Cristian Ritondo, jefe del PRO. La disputa provocó que ninguno tenga los votos para ser elegido y, en ese escenario, las figuras de LLA que asumirán el 10 de diciembre solicitaron quedarse con ese lugar. Si UP ayuda con sus 105 votos, como pidió Cristina, Milei no tendría problemas en definir al próximo presidente de Diputados.