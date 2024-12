"Victoria miente": la interna Javier Milei - Villarruel se cuela en el caso Kueider y pone en duda la sesión

La destitución del senador Edgardo Kueider se transformó en un nuevo capítulo de la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel . La presunta irregularidad cometida por la titular del Senado presidiendo la sesión de expulsión cuando el Presidente ya no estaba en funciones y, por lo tanto, ella debía ocupar su lugar abrió la polémica que da lugar al reclamo del legislador sancionado, quien analiza pedir la nulidad. Con un documento y una conversación por chat filtrados este viernes, la Casa Rosada desmiente a la vicepresidenta, quien había dicho que no había sido notificada a tiempo.

Los documentos filtrados por la Casa Rosada contradicen la versión de Villarruel. En el Senado aseguraban que no habían sido notificados y que el escribano que debe tomarle juramento para asumir al frente del Ejecutivo tras el viaje de Milei se había presentado recién a las 19 horas, es decir, cuando la sesión ya había terminado y cuando el jefe de Estado ya estaba rumbo a Italia hacía largas horas.

La versión que difunden en Balcarce 50, que la sesión debía ser presidida por Bartolomé Abdala, podría beneficiar a Kueider, quien buscará la impugnación de lo actuado en la cámara alta, sumando el argumento de que no le permitieron defenderse ante la comisión de Asuntos Constitucionales.

En los pasillos de la administración de gobierno aseguran que quien firma el traspaso es el Presidente, como lo hizo antes de partir rumbo a su encuentro con la premier italiana Georgia Meloni, y que al vicepresidente sólo se lo notifica. “No es atribución de Villarruel aceptar o no. Alcanza con la notificación de la salida del Presidente; se comunica y es suficiente”, aseguran.

Si el legislador al que encontraron con un bolso repleto de dólares en la triple frontera decide no impugnar su desplazamiento o la Justicia no lo toma en cuenta, en su banca se sentará la actual diputada provincial y referente de La Cámpora en Entre Ríos Stefanía Cora. Con su voto, el peronismo pasará a tener 34 bancas y quedará a tres del quórum y mayoría propia.

87d44e9c-b78f-4319-9099-7b934394cc91_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg

Javier Milei y una pelea sin retorno

El cruce de versiones y la desprolijidad en términos jurídicos expone un capítulo más de la interna sin vuelta atrás del binomio presidencial, que comenzó en el cierre de listas de 2023. Testigos memoriosos de aquella noche de rosca frenética recuerdan una discusión entre la por entonces candidata a vicepresidenta, que reclamaba lugares en la boleta para sus dirigentes y la conducción de los ministerios de Seguridad y de Defensa, y el entorno más cercano al Presidente.

Villarruel no accedió a sus pedidos, pero no se retiró de la campaña, como había amenazado si no le daban lo que pedía. Nada volvió a ser lo que era entre Milei y ella y la interna se extendió a Karina Milei y Santiago Caputo, quienes cierran el triángulo de hierro del Presidente.