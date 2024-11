Vialidad: sin sentencia firme ni soporte legal, el Gobierno le sacó jubilación y pensión a CFK

El Gobierno le sacará, a través de ANSES, la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pensión de Néstor Kirchner amparándose en la ratificación de la condena por la causa Vialidad que realizó la Cámara de Casación, que no está firme, a pesar de que Javier Milei había prometido "no tocar el derecho adquirido" y de que la ley no establece excepciones por problemas judiciales.