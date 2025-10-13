Verónica Magario criticó el "mundo de fantasía de Milei" y la política de ajuste y endeudamiento

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario , acusó al presidente Javier Milei de vivir en un “mundo de fantasía” alejado de la realidad social. En un duro mensaje, responsabilizó al jefe de Estado por el endeudamiento masivo de la población y el deterioro de los salarios en el marco del plan de ajuste.

En sus declaraciones, Magario fue categórica: “En la vida real, la triste situación de la gente hace que todo sea bien diferente al mundo de fantasía de Milei y de los enormes negocios financieros de sus amigos poderosos”. Además, alertó que “uno de cada tres argentinos está endeudado y lo tuvo que hacer para poder comer y pagar los servicios”.

Según la vicegobernadora, más de 11.300.000 personas en todo el país mantienen deudas que promedian $3.700.000 por individuo. Se trata, en su mayoría, de compromisos asumidos con tarjetas de crédito, préstamos informales o prestamistas barriales.

“Se desesperan cada día con la deuda de tarjetas de crédito, que usaron para alimentos y tarifas, préstamos familiares y de amigos y los carísimos prestamistas del barrio”, enfatizó Magario, en alusión directa al impacto del ajuste sobre sectores trabajadores.

La funcionaria también señaló que este universo de deudores equivale a “casi la totalidad de los empleados registrados o a la mitad de toda la población económicamente activa”.

Salarios devaluados y malestar social

Magario vinculó el proceso inflacionario al deterioro del poder adquisitivo: “Tienen los salarios totalmente devaluados porque Milei los usó como verdadera ancla inflacionaria”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que el rumbo económico elegido por el Gobierno nacional “deterioró cada día la calidad de vida de las familias argentinas” desde diciembre hasta la fecha.

En su mensaje, además, planteó que “el fracaso total de tu política de ajuste y endeudamiento pegó más fuerte aún en los que trabajan”, responsabilizando de forma directa al Presidente.

Un llamado político con tono electoral

El mensaje concluyó con un llamado explícito a frenar al oficialismo: “Las argentinas y argentinos ya no debemos sólo frenar a Milei: debemos poner en las urnas un rotundo ‘hasta acá’”.

Según Magario, desde la elección del 7 de septiembre, el Presidente “redobló el ajuste”. Y cerró con un mensaje de advertencia: “No se lo permitamos más”.

El tono del discurso se enmarca en un contexto político donde distintas voces opositoras comienzan a movilizar a su electorado con vistas a los comicios venideros, en un escenario económico que continúa siendo adverso para millones de argentinos.