Valenzuela lanzó sus propuestas para Tres de Febrero con agenda 100% local

A tres semanas de las elecciones primarias del 13 de agosto, Diego Valenzuela presentó su plataforma de gobierno para Tres de Febrero, el distrito que gobierna desde hace casi ocho años. Lo hizo en un multitudinario acto en Caseros, al que no asistió ninguno de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio que lo respaldan. Frente a la militancia, hizo hincapié en una agenda de gestión cien por ciento local. Eso sí, no ahorró críticas contra casi ninguno de los candidatos de Unión por la Patria (UP), sobre todo en materia económica y de seguridad.