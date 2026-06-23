UTN Rosario: bajaron la lista libertaria que había salido segunda por incluir una candidata sin autorización

UTN Rosario: bajaron la lista libertaria que había salido segunda por poner una candidata sin su permiso

La elección del centro de estudiantes de la UTN Rosario terminó peor de lo esperado para La Libertad Avanza . La lista libertaria, que había quedado segunda con el 28,7% de los votos, fue impugnada tras la denuncia de una estudiante que afirmó haber sido incluida en la nómina sin su consentimiento.

El caso, que la Junta Electoral trató con particular reserva, salió a la luz a partir de una denuncia pública de Tecnológicos Autoconvocados ( TAC) , la agrupación que había quedado cuarta en los comicios realizados días atrás .

El conflicto se abrió en el tramo final de la elección, cuando una estudiante de Ingeniería Civil advirtió que ocupaba el décimo lugar en la nómina de Universitarios por la Libertad , el sello de La Libertad Avanza en la UTN Rosario , pese a no haber firmado la aceptación de la candidatura.

La alumna, según consta en el escrito presentado, había sido contactada por WhatsApp por una persona cercana al armado libertario. En ese intercambio, sostiene, no le explicaron con claridad que su nombre iba a ser incorporado formalmente a la boleta.

Embed - Tecnológicos Autoconvocados on Instagram: "NO TODO VALE PARA GANAR UNA ELECCIÓN UPL falsifica firmas de estudiantes para presentar su lista Hoy salió a la luz por medio de una denuncia de una estudiante que UPL la incluyó en su lista sin su consentimiento, falsificando su firma en el proceso Este no es un caso aislado, militantes de su agrupación ya hicieron esto en 2023 en la facultad de ingeniería de la UNR Y tambien el año pasado en nuestra facultad, presentando fuera de termino la lista por incluir compañeras que no querian integrar su lista Mientras defienden un brutal desfinanciamiento a la universidad publica, sus legisladores se roban la plata del estado con total impunidad y salen a decir que no hay plata, y destruyen la industria nacional Se manejan con la misma impunidad para falsificar firmas y armar su lista, demostrando que no les interesa ni los estudiantes ni la facultad SOLO LES INTERESA USAR LA UTN PARA HACER CARRERA POLÍTICA La facultad no es un trampolin para hacer carrera politica Por eso discutimos dia a dia como mejorarla y nos organizamos para defender la educación pública Sumate a transformar la UTN Sumate al TAC"

Todo explotó cuando llegó al cuarto oscuro y vio sus datos en la lista de los partidarios de Javier Milei. A partir de eso presentó un reclamo ante la Junta Electoral, en el que afirmó que nunca había prestado consentimiento y denunció la existencia de una firma apócrifa en la documentación presentada por los referentes del espacio.

La Libertad Avanza, ¡afuera!

Como faltaban pocas horas para que terminara la votación, la Junta Electoral decidió postergar el debate hasta después del cierre del escrutinio. La definición llegó una semana más tarde, con los comicios ya cerrados y los resultados difundidos públicamente.

image Apoderados de las listas durante el recuento de votos en la UTN Rosario.

En esa instancia, el cuerpo resolvió impugnar la lista de Universitarios por la Libertad y dejar sin validez los 268 votos que había obtenido el armado de La Libertad Avanza.

La decisión contó con el respaldo de Gradiente, que retuvo la conducción con más del 50% de los votos; Pueblo y Reforma, que había quedado tercera con el 16,8%; y Tecnológicos Autoconvocados, que reunió el 4,3%.

La discusión, de todos modos, tuvo matices. Entre las agrupaciones hubo acuerdo en que la denuncia afectaba la validez de la lista, pero no todas plantearon el mismo nivel de dureza. El debate pasó por hasta dónde podía llegar la Junta Electoral: si debía limitarse a impugnar esa candidatura o si la irregularidad alcanzaba para dejar sin efecto toda la nómina, aun cuando había reunido el 28,7% de los votos.

Finalmente, la mayoría del cuerpo entendió que la irregularidad viciaba la presentación completa. Con esa resolución, La Libertad Avanza perdió la vicepresidencia del centro y el lugar quedó para Pueblo y Reforma, la agrupación vinculada al decano Rubén Ciccarelli.

El efecto político de la impugnación

La impugnación dejó lecturas cruzadas dentro de la UTN Rosario. Para los de abajo, el corrimiento abrió una ventana inesperada. Pueblo y Reforma, que venía perdiendo espacios de representación en la facultad, recuperó algo de aire; y Tecnológicos Autoconvocados (TAC), que había reunido solo el 4,3%, ganó centralidad política al empujar públicamente la denuncia.

En el oficialismo, en cambio, la lectura es bastante más incómoda. Con una victoria abultada, superior al 50% de los votos, nunca es una buena noticia que una situación ajena se lleve el protagonismo de la elección. La conducción peronista quedó fortalecida en el resultado, pero ahora deberá administrar una crisis respecto a la legitimidad de la medida y mirar cómo impactará entre los estudiantes.

El golpe más fuerte quedó del lado de La Libertad Avanza. El armado libertario había conseguido una cosecha relevante en una facultad donde busca hacer pie con proyección hacia 2027, pero terminó sin cargos y con su lista impugnada por una irregularidad sensible.

El episodio, además, se suma a una serie de antecedentes que ya habían encendido alertas en el mapa universitario de Rosario. En Ingeniería de la UNR, espacios vinculados al universo libertario como la agrupación Alternativa —hoy eclipsada por el sello oficial de LLA— habían sido señalados por hechos similares en 2023.