Universidad de Rosario: el radicalismo retuvo la federación estudiantil por quinto año consecutivo

El radicalismo encolumnado detrás del rector de la Universidad de Rosario (UNR) , Franco Bartolacci , volvió a quedarse con la Federación Universitaria de Rosario (FUR) , que agrupa al estudiantado, y estiró su dominio en la casa de altos estudios. Karen Lingenfelder , de Humanidades y Artes , será la nueva presidenta hasta mediados de 2027.

Pese a la lluvia, la Ciudad Universitaria de Rosario -también conocida como “La Siberia” - fue sede de un concurrido congreso de la federación. La jornada comenzó con paneles de debates estudiantiles y luego dio paso a la votación.

El radicalismo alineado con el rector Bartolacci sumó 50 votos (44,6%) entre los delegados que participaron del congreso. Ese respaldo le permitió retener la conducción de la FUR y ratificar el peso que ostenta desde hace cinco años en el mapa estudiantil local.

Embed - Federación Universitaria de Rosario on Instagram: " TRIUNFO REFORMISTA EN LA FUR Celebrado el Congreso Ordinario de la Federación Universitaria de Rosario, resultó electa la lista n° 1 “Reformismo en Acción” con el voto de 50 delegados, conduciendo por quinto año consecutivo el gremio estudiantil. La FUR será presidida por Karen Lingenfelder, estudiante de Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades y Artes. En segundo lugar, la lista n° 3 “Frente Estudiantil de Unidad” obtuvo 32 votos y asumirá la Secretaría General de la FUR. Finalmente, la lista n° 2 “Unidad Estudiantil ‘Cristina Libre’” obtuvo 17 votos, la lista n° 15 “MNR Rosario” obtuvo 10 votos, y la lista nº 29 “UPL - LLA”, obtuvo 3 votos. Nos espera un período en donde el protagonismo estudiantil seguirá estando presente en las aulas y en las calles, luchando por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar y mejores oportunidades y condiciones de cursada. Agradecemos la participación de la militancia universitaria en un congreso de federación realizado en un marco de respeto, intercambio de opiniones y con la democracia estudiantil como valor irrenunciable. Federación Universitaria de Rosario | Universidad Pública Siempre "

Con su lista, “Reformismo en acción” , el oficialismo universitario contuvo a algunos sectores del socialismo -que jugó dividido- e independientes aliados y logró ubicar en la presidencia a Lingenfelder .

La dirigente, cuyo nombre había sido adelantado por Letra P, quedará al frente de la federación durante el próximo período y sucederá a Alejo Rossi , de Ciencia Política .

Del congreso también participó el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, otro peso pesado del reformismo rosarino.

El socialismo, en pedazos

Uno de los puntos salientes de la jornada electoral fue una nueva división del partido de la rosa en la UNR.

Como se preveía, los espacios alineados al sector de Bases, alejado del esquema oficial y parte del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), jugaron con una lista propia empujada por sus centros de estudiantes de Ingeniería y Bioquímicas y alcanzaron 10 votos (8,9%).

Otro sector más cercano al PS, aunque con autonomía propia -los denominados “naranjas” en la jerga universitaria-, decidió acompañar a la UCR en el Frente “Reformismo en Acción” y apuntalar la propuesta que encabezaron los alineados con el rector Bartolacci.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2067019262904922408&partner=&hide_thread=false ELECCIONES 2026 Rosario: el peronismo llega confiado a la pelea por el centro de estudiantes de la UTN, pero LLA quiere tallarhttps://t.co/6tkYu21ZTR — LETRA P (@Letra_P) June 16, 2026

La novedad la dio la Facultad de Ciencias Económicas, donde la agrupación GPS también tomó distancia del oficialismo de la federación.

Aunque desde hace tiempo ya no responde al partido, el espacio solía acompañar en las votaciones al oficialismo junto con los “naranjas”. Esta vez la agrupación rompió con esa tradición y se abstuvo.

El peso de la izquierda

La Secretaría General, el segundo cargo en importancia dentro de la federación, quedó en manos de ALDE, que compitió en alianza con otras agrupaciones de izquierda con la lista Frente Estudiantil de Unidad (FEU).

El peso de sus conducciones en los centros de estudiantes de Arquitectura y Medicina, dos de los más numerosos de la UNR, junto con su presencia como segunda y tercera fuerza en otras facultades, resultó clave para sostener la representación del espacio en la federación con 32 apoyos (28,5%).

El gesto para Cristina del peronismo universitario de Rosario

El peronismo consiguió ordenar detrás de Unidad Estudiantil, la marca que utiliza desde hace años en la federación, a los distintos sectores del partido.

La lista quedó en tercer lugar, lejos de la pelea principal, aunque conservó un lugar en el podio con 17 votos a favor (15%).

El armado fue encabezado por la Agrupación Arturo Sampay, de Derecho, y reunió a varias expresiones del justicialismo: Oktubre, del centro de estudiantes de Humanidades; La Masotta, de Psicología; Dominó, de Arquitectura, y espacios de Ciencia Política y Ciencias Médicas.

Esta vez, la nómina llevó el sello “Cristina Libre” en su denominación, una propuesta impulsada por la regional universitaria de La Cámpora. Fue un gesto político de la militancia del PJ hacia la expresidenta, a un año de la condena por la causa Vialidad y su posterior prisión domiciliaria.

La Libertad Avanza, con la mira en la UTN

Aunque muchos anticiparon que no participarían, los libertarios estuvieron en el congreso de la FUR con presencia acotada. El motivo es que mientras en La Siberia se definía la conducción de la federación estudiantil, sus referentes universitarios seguían de cerca otra disputa: la elección del centro de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Rosario.

De todos modos, su presencia no alteró el tradicional equilibrio interno del órgano estudiantil: terminaron en el último lugar con tres votos (2,6%), sin acceso a espacios de representación dentro del órgano.