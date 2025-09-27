Tras la Cumbre de Comunicación Política en Cartagena, anunciaron a Montevideo como la próxima sede

Daniel Ivoskus. Daniel Ivoskus.

Luego de finalizar la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cartagena, se anunció que la próxima sede será en Montevideo entre el 21 y el 23 de abril del próximo año. Se trata del primer gran encuentro en ese país, en un evento que marcará la agenda uruguaya y de toda la región del Río de la Plata.

El anuncio fue oficializado por el Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, y por Christian Matta, vicepresidente del evento. Junto a ellos estuvieron Leandro Fagúndez, responsable de la Cumbre en Uruguay, y Cristian Calvo, quién también estará a cargo de los preparativos de la actividad en ese país.

El anuncio constituyó el cierre del evento, desarrollado en el Centro de Convenciones Las Américas y presenciado por más de 2 mil inscriptos, que reunió a figuras de la política, candidatos, periodistas, e influyentes dirigentes y conferencistas de todo el ámbito iberoamericano de la compol.

La cumbre de comunicación Política en Cartagena En ese contexto, por tres días la ciudad amurallada disfrutó de las mejores voces de la consultoría y de la actualización permanente de todas sus disciplinas: campañas, comunicación de gobierno, comunicación de crisis, escándalos políticos, redes sociales, prensa, investigación, entre otras.

“Nuevamente ha sido un enorme placer que nos reciban en Cartagena, donde hemos disfrutado durante estos días junto a la enorme comunidad de la comunicación y la política, tantos amigos, muchísimos dirigentes. Ha sido un enorme honor”, señaló Ivoskus sobre el cierre de la jornada, previo a la última conferencia de Mauricio De Vengoechea.

Cumbre El salón Las Américas. “La selección de Uruguay como nueva sede –enfatizó Ivoskus- representa para todo el equipo de la cumbre una alegría gigante, porque será la primera vez que el evento se desarrolle allí pero también porque constituirá una excelente oportunidad para analizar los resultados de todos los procesos electorales que se desarrollan actualmente en nuestra región y configuran un escenario súper cambiante que necesita cada vez más de una mirada profesional, comprometida, actualizada y rigurosa”.

