Universidades: con Macri no alcanza y Javier Milei apura a partidos provinciales y la UCR para bancar el veto

La irrupción de Mauricio Macri para respaldar el veto a la ley de financiamiento universitario, que derivó en un comunicado del Consejo del PRO este lunes, le allana el camino a Javier Milei para sostener la decisión en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, pero no es suficiente.

Para evitar los dos tercios en contra, en el Gobierno necesita sumar más votos y apura el respaldo de los cinco radicales que ayudaron a eliminar la reforma previsional y el de los partidos provinciales de Río Negro y Misiones, que respaldaron la ley de financiamiento universitario cuando se votó en la cámara baja, pero aún no se pronunciaron sobre el veto.

Este lunes, después del comunicado del PRO, oficialistas y opositores intercambiaron borradores con bosquejos de votaciones. En la UCR y Encuentro Federal, promotores de la ley junto a UP, caían las esperanzas de llegar a los dos tercios.

El oficialismo cree que si dejan su silla vacía partidos provinciales y radicales pueden evitar la derrota con menos de los 86 votos necesarios para cubrir la tercera parte del recinto. La pelea es minuto a minuto.

Las cuentas de Javier Milei

La cuenta máxima de la alianza opositora anti veto fue de 164 votos, ocho menos que los dos tercios del recinto, y sólo si confirmaban asistencia completa, una misión imposible. Hay sospechas de faltazos de representantes de Chubut y Entre Ríos, que integran Encuentro Federal.

Habría otras ausencias por motivos diversos en otras bancadas que ayudarían al oficialismo, que a su vez sufrirá dos ausencias confirmadas por viajes: Lilia Lemoine y el aliado Oscar Zago.

Como explicó Letra P, el día de la marcha universitaria, Martín Menem tenía un poroteo que le garantiza el tercio del recinto si 34 de los 38 del PRO apoyaban al Gobierno, como ocurrió en agosto, cuando también se ausentaron por esa bancada Emmanuel Bianchetti y Sabina Ajmechet.

Este lunes, con el respaldo de Macri, los números parecían mejor para el oficialismo, aunque la posición de la bancada recién se conocerá el martes, luego de una reunión que tendrán a las 18 y será conducida por el jefe Cristian Ritondo. Para no apurar definiciones, el Gobierno suspendió la mesa legislativa que se reúne cada inicio de semana en la Casa Rosada.

cristian ritondo.jpg

Hasta el jueves, un grupo del bloque PRO exigía para acompañar el veto que el Gobierno retomara y cerrara la paritaria con los docentes, un planteo que fue plasmado en el comunicado del consejo del partido. Lo lideraban Germana Figueroa Casas y Silvia Lospenanto, pero encontraba eco en un puñado de integrantes que podían torcer la balanza.

El Gobierno sintió la presión amarilla y convocó a los gremios para este lunes, aunque no será fácil que lleguen a un acuerdo salarial. El PRO pide que al menos cuente la diferencia de fondos que hay entre la ley vetada y lo que piden los gremios.

Radicales y provinciales

Un reclamo similar al PRO tenían los cinco radicales que ayudaron al Gobierno con la reforma previsional: Mariano Campero, Luis Picat, Federico Tournier, Martín Arjol y Pablo Cervi. Este lunes, en la bancada de la UCR sólo podían confirmar la ausencia del último de ellos. El resto confiaba en la paritaria para apoyar.

Los partidos provinciales serán una vez más árbitros de la contienda y en el Gobierno creen que, como marca la historia en cada año inaugural, serán oficialistas, aun cuando en agosto votaron a favor de la ley de financiamiento universitario. Con el tratamiento del proyecto de presupuesto, que empieza el martes, enfrentarse al Gobierno puede tener un alto costo para los gobernadores.

En el oficialismo hay confianza en la ayuda de aliados habituales como el bloque independencia, identificado con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y la dupla que depende del sanjuanino Marcelo Orrego.

Ya anunciaron que votarán en contra del veto la dupla de Santa Cruz, Osvaldo Llancafilo (Neuquén) y el trío que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que integra el bloque Innovación Federal.

Los otros cinco miembros de esa bancada, no se pronunciaron y pueden ser decisivos. Se trata del rionegrino Agustín Domingo, leal al gobernador Alberto Weretilneck, y de cuatro referentes de Misiones: Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y exgolfista Daniel Vancsik. El jefe es el legislador Carlos Rovira.

Foto adentro.jpeg

Este quinteto recién se pronunciará el día de la sesión y en el oficialismo confían en que, al igual que con la reforma previsional, se abstendrán y así subirán el número necesario para llegar a dos tercios. Menem cree que ayudarán como gentileza por haber permitido eliminar de la boleta única papel la opción de votar lista completa.

Los números

Hasta este lunes, las cuentas daban una posible victoria del oficialismo, aunque dependía de la disciplina del PRO a Macri. Una prueba de fuego para el liderazgo del expresidente.

El rechazo al veto no sumaba más de 164 votos, que surgían de 99 de UP, 5 de izquierda, 29 UCR, 16 de EF, 6 de la Coalición Cívica, 3 IF (Salta) 2 del PRO y los aportes de la exlibertaria Lourdes Arrieta y el neuquino Llancafilo. La asistencia perfecta de los bloques más grandes estaba en duda y reducía el número.

En el oficialismo cuentan un máximo de 82, sin radicales: 39 propios (ausente Lemoine), 36 PRO, 2 MID (ausente Zago), 3 Independencia (Tucumán), 2 San Juan y la tucumana Paula Omodeo. El aporte del partido centenario sería crucial como también la abstención de los partidos provinciales. Ese es el trabajo del oficialismo por estas horas. Y hasta el miércoles.