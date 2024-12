Unión por la Patria encontró un artilugio reglamentario para que no cierre el Congreso

Javier Milei decidió no convocar a sesiones extraordinarias, pero no consiguió que el Congreso cierre del todo: Unión por la Patria halló un fragmento del reglamento para convocar a las comisiones que preside en la Cámara de Diputados. Ya hubo reuniones de Acción Social y Salud; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y este miércoles será el turno de Mercosur.

UP fundamenta la convocatoria a comisiones durante el período extraordinario en el párrafo quinto del artículo 106 del reglamento interno, que refiere al funcionamiento durante el receso. Se establece que en ese plazo las comisiones permanentes y especiales podrán funcionar y requerir "los informes que consideren necesarios".

En el texto no se menciona la facultad de dictaminar, una posibilidad que UP no tiene por sí mismo en ninguna comisión. De todos modos, ya encontró eco en otros bloques: este martes fueron a la comisión de Ciencia y Tecnología Pablo Cervi (UCR) y Sergio Capozzi (PRO).