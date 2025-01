Unión por la Patria demora una reunión decisiva para definir qué hacer con las PASO

Unión por la Patria tiene la llave para decidir que este año no se realicen las PASO , tal como quiere el Gobierno y algunos sectores de la oposición. En el bloque de Diputados no hay una posición unánime y empezarán a buscarla en su próxima reunión, que aún no tiene día y hora.

“Mientras no haya una agenda definida nadie viajará a la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo, ante Letra P , una autoridad de la bancada peronista para justificar la ausencia de un careo en los próximos días. Cuando los 99 miembros de UP vuelvan a encontrarse debatirán el temario de las sesiones extraordinarias, que incluye el proyecto del Gobierno para eliminar las primarias.

La tropa del Frente Renovador que está en el bloque UP de Diputados tiene la misma propuesta a nivel nacional. Sin embargo, el proyecto presentado con esa alternativa no es de un massista sino del chaqueño Juan Pedrini, quien, además, presentó otra iniciativa para que las PASO no sean obligatorias. No hay planteos en el peronismo para derogar las primarias en forma definitiva, lo que obligó al Gobierno a refinar las cuentas.