Javier Milei no tiene los votos para eliminar las PASO y apuesta a romper Unión por la Patria

El proyecto para eliminar las PASO no cuenta en el Congreso con respaldo de los principales aliados del Gobierno, como son el PRO y la mayoría de la UCR, aunque Javier Milei está dispuesto a dar la discusión y aspira a un imponerse con una colaboración transversal de los gobernadores y la fractura de Unión por la Patria.

Como explicó Letra P , el oficialismo aspira a captar la atención de los gobernadores de esa fuerza y de figuras que no quieren enfrentar al kirchnerismo en las contiendas locales, como Sergio Massa o el grupo que apoyó la fallida candidatura al PJ nacional del gobernador riojano, Ricardo Quintela . Es que con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del peronismo, las chances de competir por afuera para sus contrincantes son más costosas si se vota dos veces.

En el PRO hay un rechazo absoluto a eliminar las PASO, por pedido de Mauricio Macri , quien no está dispuesto a someterse a una alianza con La Libertad Avanza en la que Karina Milei domine la lapicera. Por eso, la diputada María Eugenia Vidal presentó un proyecto en el que propone que las primarias partidarias sean opcionales, pero que la logística siga a cargo del Gobierno si en algún frente hay competencia.

"Sabíamos que iban a mandar este proyecto y no creemos que se pueda discutir en lo que resta del año", señalan fuentes del bloque que conduce Cristian Ritondo , donde no hay más de cinco de los 37 miembros que respondan a Patricia Bullrich , leal a la agenda del Gobierno. Dos semanas atrás, el partido amarillo había obligado a suspender el anuncio oficial del proyecto para eliminar las PASO y reducir el financiamiento de los partidos político. El plan, esa vez, era ofrecer el ahorro de estas medidas para las partidas de universidades.

En la UCR tampoco hay acuerdo para eliminar las PASO. Algunos gobernadores, como el mendocino Alfredo Cornejo , piden que al menos no sean obligatorias; mientras que los que son opositores en sus provincias, como el cordobés Rodrigo De Loredo -jefe de bancada- no quieren perder el instrumento. Además, los radicales violetas necesitan las primarias para hacerse valer en sus distritos.

Los 12 miembros del nuevo bloque radical (Democracia por Siempre) defienden las PASO. Entre sus integrantes está Melina Giorgi, quien reporta al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. Es la provincia pionera en el sistema, que se aplica desde 2011, a partir de una ley sancionada en 2009.

Uno de los promotores de las PASO a nivel nacional fue el entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, actual diputado de Encuentro Federal, el variopinto bloque conducido por Miguel Pichetto. Entre sus 16 miembros hay opiniones diversas. El rionegrino está en contra de las primarias, al igual que Margarita Stolbizer. Randazzo y Emilio Monzó las defienden. El cordobés Oscar Carreño tiene un proyecto presentado para mejorarlas.

El quinteto que responde al Gobierno de Córdoba -que integra EF- se opone, porque en esa provincia nunca se aplicaron. La situación se repite en los partidos provinciales, que integran Innovación Federal y que en 2022 impulsaron sin éxito la eliminación de las PASO, aliados a Massa.

En EF, la UCR y el PRO coincidían este viernes en definir el anuncio de la eliminación de las primarias como una reacción de Milei a la posibilidad de quedarse sin Presupuesto 2025, por la rebelión de los gobernadores. "Estamos a dos días de dictaminar y salen con otro tema. No es serio", señaló a Letra P un referente de los federales.

Exploración peronista

Para alcanzar una mayoría, Milei sólo puede aspirar a tener una mayoría para borrar las PASO si logra romper todos los bloques, pero, sobre todo, debe obtener el respaldo de una parte de UP, que cuenta con 99 miembros. LLA suma 39 y el cuórum requiere 129.

Desde el miércoles, los libertarios empezaron a hacer cuentas para tratar de lograr aliados en UP que les permitan acercarse a una mayoría. No es fácil, pero lo intentarán. El kirchnerismo defiende el sistema que inauguró Cristina Fernández de Kirchner. "Lo hicimos hace dos años, cuando tal vez no nos convenía. Más lo vamos a hacer ahora", señalaron a Letra P fuentes cercanas a la expresidenta.

Martín Menem tiene puesto el ojo en el grupo que cuestiona la conducción de la bancada peronista y que el martes dejó su marca con algunas ausencias. Tiene como referentes a Victoria Tolosa Paz, la chubutense Eugenia Alianiello y el jujeño Guillermo Snopek, entre otros. Cuando se debatió el capítulo de tabaco de la ley Bases, la bonaerense llegó a reunir 21 aliados para votar a favor. Fue la única vez que el bloque se rompió en el recinto.

Los libertarios descartan la ayuda para eliminar las PASO de los cuatro miembros de Catamarca y aspiran a sumar a referentes de gobernadores de La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa.

A ninguno les conviene las primarias para elecciones legislativas. El oficialismo también apuesta a que Massa vuelva a presionar para que se vote una sola vez y que, de ese modo, juegue con la chance de competir por fuera del PJ que controlan CFK y Máximo Kirchner. Tiene un puñado de votos para ofrecer. Y todo suma para Milei.