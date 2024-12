El PRO ahora se inclina por apoyar la eliminación de las PASO a nivel nacional

Es que la propuesta para borrar las PASO en la Ciudad desnudó también que Mauricio Macri tal vez no tenga intenciones de mantenerlas para 2025, como se especulaba. Algunas fuentes del PRO explican que el expresidente prefiere tener la lapicera de su partido y negociar a cara de perro una alianza con LLA. En ese caso, no necesita las primarias.

Porque queremos discutir nuestra propia agenda local y darle la relevancia que se merece a lo que les preocupa a los porteños vamos a implementar en el 2025 un conjunto de reformas:

- Reforma electoral,

— Jorge Macri (@jorgemacri) December 27, 2024

Por si acaso, las autoridades del bloque de Diputados ya enviaron un mensaje conciliador. "Cada distrito tiene la autonomía para decidir sobre las elecciones locales y establecer sus propias reglas electorales", aclararon.

El futuro de las PASO

Como explicó Letra P, el Gobierno iniciará el debate sobre la eliminación de las PASO en febrero o, a más tardar, en marzo, con el objetivo de tener la ley en abril, antes del inicio del cronograma electoral, que se anticipó por la implementación de la boleta única de papel.

Si persisten las internas abiertas, los frentes electorales que compiten deben presentarse el 15 de mayo. Si esa instancia se anula, la rosca puede seguir. En la Casa Rosada entienden que hasta un mes antes de esos plazos pueden cambiarse las reglas, si es para aplazar los tiempos.

La propuesta de eliminar las PASO dividió a todos los bloques, a excepción de LLA, que tiene sólo 39 y necesita 129 para abrir el recinto. Si en Unión por la Patria, con 98 miembros, hay una mayoría decidida a que se vote una sola vez, la novela estará terminada.

En el peronismo no se abrió el debate interno, pero los referentes se muestran cautos y no hay voces fuertes que defiendan las PASO. Sergio Massa propone suspenderlas, una alternativa que no está en el radar del Gobierno. El tigrense busca un gesto del kirchnerismo, que por primera vez no tiene voces que defiendan las internas abiertas impulsadas bajo la gestión de Cristina Fernández Kirchner.

El PRO y la UCR, aliados de LLA en los proyectos claves del Gobierno, siempre pusieron reparos a anular para siempre las internas rentadas por la Nación. Las repitieron en julio, cuando Guillermo Francos propuso su eliminación, en reuniones informales con los líderes legislativos.

De todos modos, los referentes de esas fuerzas que gobiernan distritos sí estarían dispuestos a eliminar las PASO, al igual que los partidos provinciales. Los aliados habituales no serían decisivos, aunque sí se pronuncian a favor de no votar dos veces, aceleraría la interna de UP sobre ese tema porque sólo con un puñado de respaldos de esa fuerza, se podría alcanzar una mayoría.

¿Eliminación o suspensión?

Con un tuit el lunes, Francos se anticipó a una discusión que sí puede venirse, en caso de haber una mayoría dispuesta a que no haya primarias en agosto próximo. En la Casa Rosada, aclaró el jefe de Gabinete, sólo votarán una eliminación de las primarias y no una suspensión.

Esa es la propuesta de Massa en la provincia de Buenos Aires y la replican sus nueve laderos de UP en el Congreso. Cristina Kirchner no habló, pero sí evaluaría esa opción. Es un escenario que puede tentar al PRO y a sectores de la UCR, pero que en LLA rechazan.

Tienen sus motivos: obligaría a discutir un cronograma electoral otra vez para los comicios de 2027, cuando Milei espera llegar con chances de pelear la reelección. Además, ese año podría gestarse un frente electoral opositor y necesitaría de las primarias para definir un candidato. Son todas las proyecciones que están en juego.

Este viernes, el jefe de UP en el Senado, José Mayans, mano derecha de CFK en el PJ nacional, aclaró que el partido “no tiene una posición tomada” sobre el futuro de las PASO. Se discutirá desde enero. Queda mucha rosca por delante.