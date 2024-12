Unión por la Patria demora el apoyo para la reelección de Martín Menem y tensiona la renovación de autoridades

El jefe de UP, Germán Martínez , fue la única autoridad que en esa reunión no pudo garantizar que sentará a sus dirigidos, que un rato antes habían dedicado tres horas a despotricar al presidente de la cámara baja.

"No pensé que iba a encontrarme tantas puteadas contra Menem", confesó otra autoridad de UP al salir de la oficina del tercer piso del anexo. Los 99 miembros de UP son decisivos, porque junto a La Libertad Avanza llegan al cuórum. Por lo tanto, con el dato de la rebelión peronista, el resto de las bancadas pujaban por el resto de los cargos pero no podían garantizar abrir el recinto.