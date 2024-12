Nicolás Massot junta votos para quedarse con una vicepresidencia de Diputados y amenaza a la UCR

La definición es por mayoría simple y, por lo tanto, será decisiva la postura de Unión por la Patria (UP), que con 99 bancas es por lejos la fuerza más numerosa del recinto. La UCR está dispuesta a resistir, pero le juega un antecedente en contra: desde hace un año, la vicepresidencia segunda es ocupada por Julio Cobos por un acuerdo similar que la bancada realizó con EF, que por entonces tenía incorporado a la CC.

“La idea sería hacer un acuerdo similar, pero para que la UCR se quede sin nada”, dijeron fuentes de la bancada coordinada por Miguel Pichetto . En una entrevista a Clarín, De Loredo se anticipó y dijo que peleará para que Cobos mantenga la vicepresidencia segunda, una apuesta complicada. El PRO ya avisó que no dejará pasar esa butaca, porque tiene el tercer bloque en número de la cámara. La vice primera será para UP y continuaría Cecilia Moreau .

Como explicó Letra P , Martín Menem cree que tiene los votos necesarios para lograr la reelección en la presidencia del cuerpo porque aún nadie se presentó para competir. El reglamento es claro: en esos casos, aun si no se anotara nadie, el titular de la cámara continúa en el cargo.

De todos modos, cada bancada tendrá una reunión el martes para definir una posición. UP empezará su discusión a las 18 y hay posiciones encontradas: la mayoría opta por no innovar, pero el grupo rebelde, que promovió la presidencia en el PJ del gobernador riojano Ricardo Quintela no está dispuesto a votar a su rival local en la cámara baja del Congreso.

La pelea por las vicepresidencias se debe a otro fenómeno: el acuerdo entre bloques opositores en los últimos meses, que aliados a UP reúnen la mayoría y son capaces de marcar la agenda. Es una sociedad tácita entre UP, EF, CC y Democracia por Siempre, el nuevo bloque radical.

El Gobierno tuvo que apelar a los gobernadores con referentes en esta fuerzas para bloquear algunas embestidas de este grupo, como cuando evitó el rechazo al DNU 846 que flexibiliza las condiciones del canje de deuda. Este grupo también empujó la derogación del decreto que aumentó los fondos reservados de la SIDE en 100 mil millones. De todos modos, Democracia por Siempre no tiene decidido una votación y evalúa una abstención.

Premios menores

Atento a la disputa de las vicepresidencias, Menem evalúa repartir cargos para quien resulte perdedor. Están vacantes la Secretaría de Coordinación Operativa, la Prosecretaría General y la Prosecretaría Administrativa. Los radicales se quedarían con varias si terminan fuera del cuadro de honor.

Menem mantendrá a Adrián Pagán como secretario parlamentario. Reemplazó a mitad de año a Tomás Figueroa, quien se dedicó a la política de Santiago del Estero. También seguiría Lauro Oriolo, secretaria administrativa, pero el riojano evalúa nombrar gente nueva en otros cargos.

UP pedirá por la continuidad de Ana Lozano como prosecretaria parlamentaria. El PRO, en tanto, tiene en el plantel a la ex diputada Dina Rezinovsky, prosecretaria de coordinación operativa.