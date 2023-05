Unidos en las calles, separados en las urnas: quién es quién en la marcha piquetera del 18M

Será el inicio de un plan de lucha lanzado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones el Lucha (FOL), la CTA Auténtica y el Frente Milagro Sala, que prometen sostener “hasta que se resuelva el problema alimentario en Argentina”, en un contexto de alta inflación e incremento de la pobreza. “Nos movilizamos por una demanda que surge de la necesidad que hay en los barrios”, coinciden las distintas organizaciones.

El Polo Obrero y la UP comenzaron con las movilizaciones esta semana con “una marcha federal” que comenzó en varios puntos del país y culminará este miércoles en la Plaza de Mayo. Allí tienen planeado realzar un acampe para pasar la noche frente a la Casa Rosada, y al día siguiente se movilizarán frente a la sede de la cartera que conduce Tolosa Paz.

“Estamos ante una unidad muy amplia de los movimientos sociales y nos preocupa que no podamos resolver el tema de los alimentos y satisfacer las demás demandas que tenemos en los barrios. Tenemos distintas concepciones en relación al trabajo y la economía popular con otras organizaciones que integran la UP, pero sentimos la necesidad de marchar todos juntos ante una situación social que está cada vez más complicada”, señaló Esteban Castro en diálogo con Letra P .

El secretario general del “sindicato de la economía popular” que conforman el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Somos Barrios de Pie (las agrupaciones que integran el denominado cuarteto de San Cayetano que integra el Frente de Todos), aseguró que la UTEP “es una organización sindical, y que realiza acciones más allá de las posiciones de sus integrantes".

“Defendemos a los compañeros sin importar a quien votan y por eso sentimos que tenemos que estar en las calles. Soy peronista, pero sentimos que tenemos que señalar las cosas que están mal y deben corregirse”, apuntó Castro.

El TEG electoral

Si bien pretende mantener a la UTEP por encima de la puja electoral, sus principales referentes como Emilio Pérsico y Fernando Navarro (del Movimiento Evita) o Daniel Menéndez (de Somos Barrios de Pie) integran el Gobierno y participan en los armados que se van configurando de cara a los comicios de octubre.

En la provincia de Buenos Aires, el Evita parece decidido a respaldar la candidatura de Axel Kicillof, al igual que Somos Barrios de Pie, que tiene a Menéndez, también funcionario de Desarrollo Social, como uno de sus principales dirigentes. El funcionario aspira a competir por la intendencia de Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela del PRO.

Otras de las figuras de la UTEP que está embarcada en la carrera electoral es Juan Grabois, integrante del MTE y del Frente Patria Grande, que continúa con su campaña como precandidato presidencial del Frente de Todos.

Sin embargo, Castro aclaró que “ninguno de los dirigentes que son funcionarios del gobierno integran la conducción de la UTEP”, y que la entidad sindical mantiene su independencia a la hora de realizar esta protesta unificada. “Hay necesidades que surgen desde abajo y que debemos saber responder. Hay que mejorar la situación alimentaria y corregir el tema de los salarios y las asignaciones”, remarcó.

Otro referente social de ese espacio consultado para esta nota aseguró que existe “malestar en los barrios y hay presión desde abajo para generar estas acciones de descontento", ante lo que entienden como medidas de ajuste por parte del gobierno nacional.

Por su parte, Belliboni defendió esta acción de “unidad en la acción más allá de las diferencias”. "Creemos que estamos ante una situación muy difícil y tenemos que unificar nuestras luchas en un momento en el cual se verifica una situación alimentaria grave y hay bajas en los planes como consecuencia de un ajuste que es ordenado por el FMI. Eso es lo que justifica nuestra unidad en la acción con la UTEP y otros grupos”, subrayó el referente del Polo Obrero, en diálogo con Letra P, cuando se encontraba en la provincia de Jujuy, en plena marcha federal hacia la la Ciudad de Buenos Aires.

El también dirigente del Partido Obrero (PO) ratificó que términos electorales, su sector apoya las postulaciones del legislador porteño Gabriel Solano y a la diputada Romina del Pla, en la interna del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). “Estamos a favor de nominar nuestros candidatos a través de un Congreso amplio de toda la izquierda. Esa sería la mejor forma de evitar una PASO”, observó Belliboni.

Sin embargo, esta amplia convocatoria sufrió esta semana una nota discordante. Se trató de la postura que fijó la agrupación Libres del Sur, que aseguraron que pese a sentirse parte de la UP, no podían acompañar acciones con dirigentes de la UTEP, que “respaldaron con una foto las políticas estabilizadoras que propone (el ministro de Economía) Sergio Massa", en una clara referencia a Pérsico y Navarro.

Así lo expresó Silvia Saravia, precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires por esta agrupación que en estas elecciones decidió jugar en el plano electoral con una postura crítica hacia Kicillof. “Seguiremos en la UP junto con otras organizaciones, apostamos por eso. Pero no podemos marchar con quienes buscan garantizarle a Massa el apoyo a su gestión para estabilizar la economía, con las graves consecuencias que ello implica para la mayor parte de la población”, apuntó Saravia.

Voceros de UP indicaron por su parte que la postura de Libres del Sur de no acompañar a la UP en esta acción obedece a una postura electoralista y se corresponde con “la interna” de esa agrupación, que postula como presidenciable al dirigente neuquino Jesús Escobar.