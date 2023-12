El líder de Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni , advirtió que el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich es "ilegal" y pidió a "demócratas, republicanos y progresistas" que se movilicen porque " no están en juego los planes sociales, están en juego las libertades democráticas ". A las 15, los movimientos sociales que conforman Unidad Piquetera brindarán una conferencia de prensa en el Congreso para dar detalles de la protesta de este miércoles.

"Es absolutamente ilegal. La inteligencia interna en este país está prohibida. No me llama la atención lo de Patricia Bullrich porque ya la conocemos, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Lo que me llama la atención es el silencio de muchos dirigentes demócratas, republicanos, progresistas que frente a semejante barbaridad que dijo la ministra en televisión nadie dice nada", cuestionó el dirigente en radio AM750.