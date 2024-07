Una más y no jodemos más: runrún entre intendentes bonaerenses por el tope a las reelecciones

“La ley se va a modificar”, le dijo a Letra P un intendente del interior, aunque no pudo explicar cómo y cuándo se intentará hacer esa modificación. Como publicó este medio , con la normativa sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal , el 60 por ciento de los municipios tendrá en 2027 recambio obligado de autoridades.

Rosca puertas afuera de la Legislatura bonaerense

La discusión no se da puertas adentro de la Legislatura bonaerense, donde aún no se debaten las opciones ni se cuentan los porotos para dar por tierra la norma sancionada en 2016 que genera dolores de cabeza en cada pago chico. De no voltearse, se inicia una carrera contrarreloj para construir candidaturas competitivas para las intendencias.