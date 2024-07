A 50 años de la muerte de Perón: mariscal Axel Kicillof

WhatsApp Image 2024-07-01 at 13.13.57.jpeg Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Lucía Corpacci.

Corpacci pidió “unidad hasta que duela”. Quintela, a quien el gobernador bonaerense visitará en su provincia en los próximos días en el marco del Kicillof tour 2027, dijo que el peronismo tiene “la obligación de construir un espacio común y un proyecto de país”, pidió “hacerse cargo” de que Milei ganó por los errores del peronismo y llamó a trabajar por la unidad.

Kicillof logró así encabezar un acto que, en línea con la estrategia política y de gestión que viene llevando adelante el último tiempo, tuvo una impronta nacional. “Si no es federal, la Argentina no es nada”, dijo el gobernador en el inicio de su discurso y cerró con una versión expansionista de su leitmotiv de campaña 2023: “El peronismo va derecho al futuro”.

(Casi) todas las tribus peronistas presentes

Kicillof logró revertir la foto del plenario de la militancia que encabezó en Florencio Varela, donde La Cámpora pegó el faltazo. Esta vez, estuvo presente toda la línea camporista: Eduardo De Pedro, la intendenta Mayra Mendoza (Quilmes), el intendente Julián Álvarez (Lanús) y la tropa legislativa en la que sobresalen Emmanuel González Santalla y Facundo Tignanelli.

WhatsApp Image 2024-07-01 at 12.51.29.jpeg Máximo Kirchner en la Quinta de San Vicente.

El gobernador y el presidente del PJ bonaerense estuvieron en contacto en los últimos días para ultimar detalles de la organización del acto y parte de los equipos de La Cámpora participaron de las reuniones previas, que en la parte institucional estuvieron en gran parte organizadas por el Instituto Cultural bonaerense, presidido por -según la definición del propio Kirchner- la camporista “inorgánica” Florencia Saintout.

Según fuentes del ejecutivo bonaerense, a Kirchner se le ofreció estar arriba del escenario y ser uno de los oradores, pero el hijo de la vicepresidenta -afirmaron- prefirió mirar el acto desde la primera fila. Una fuente del camporismo afirmó a Letra P que “siempre estuvo contemplado que Máximo estuviera abajo del escenario”.

También dieron una muestra de apoyo los líderes de la CGT y de las dos CTA, que estuvieron presentes con movilización de los gremios, los movimientos sociales, intendentes e intendentas de la provincia y representantes legislativos bonaerenses y nacionales. El albertismo estuvo representado en la figura de Santiago Cafiero y de Victoria Tolosa Paz.

Esta vez el faltazo fue del Frente Renovador

La tribu que en esta ocasión decidió pegar el faltazo fue el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. El tigrense no sólo no estuvo presente sino que ordenó a su tropa no participar. No estuvo siquiera el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio.

En la previa al acto, desde las filas massistas dejaron trascender que el motivo de la ausencia es porque no quieren ser “rehenes de ningún tironeo interno”, porque creen que “más que actos para escucharnos a nosotros mismos debe haber un ámbito que ordene la acción frente al daño que produce Milei” y porque consideran que “no es momento de disputas internas”. Con la foto puesta, donde aparecen todas las tribus peronistas juntas pese a las disputas internas, los argumentos del massismo quedaron tambaleando.

No obstante, la dirigencia presente en el acto buscó minimizar la ausencia del Frente Renovador. “Es un acto ara peronistas”, chicaneó un funcionario de Kicillof, para luego aclarar que estuvieron invitados “todos los que se sintieran peronistas”.

Fiel a su estilo, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, rescató que el Frente Renovador es “parte de este gran desafió de construir una alternativa hacia adelante” y que “Sergio (Massa) es un dirigente muy importante en esta reconstrucción”. El ex candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, pidió “desdramatizar” y el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, marcó: “El Frente Renovador tiene su su partido político, no importa hoy la presencia de Sergio en este encuentro, sino poder encontrarnos a generar un proyecto de país”.