Una joven del PRO reemplazará a Ignacio Torres en el Senado y no tendrá suplente

Cada puesto tiene un suplente por género, pero no está contemplado qué ocurre si hay más renuncias y, por lo tanto, se necesitan más reemplazos. En caso de una lista derrotada para el Senado los sustitutos no son por cupo de género, pero si hay más de un desistimiento también puede haber una situación limite.

En Diputados, la elección de Chubut pudo haber sucedido una situación similar en JxC si Ana Clara Romero ganaba la intendencia de Comodoro Rivadavia. La hubiera sustituido María Eugenia Domínguez, con Claudio Cabrera como único sustituto por si algo pasa.

Curiosamente, los reglamentos no contemplan la posibilidad de sumar suplentes aun cuando cada legislador es potencial postulante a cargos ejecutivos. Si las chubutenses Terenzi o Cristina llegaran a dejar sus bancas, el PRO las perdería y no habría como cubrirlas, porque no hay nadie designado ante la justicia electoral con derecho a reclamarlas. La única opción sería pedir que se convoque a una elección.

Los cupos

En diputados no es descabellado que pronto se produzca una acefalía, porque la ley de cupos obliga a que los reemplazos sean por el mismo género y por lo tanto una secuencia de renuncias obliga a saltar las listas de dos en dos.

El caso más elocuente fue el de la nómina del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires de 2019, que a partir de renuncias por motivos diversos (en la mayoría de los casos para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo), terminó asumiendo quien ocupó el puesto 30, el piquetero Juan Marino.

La lista tiene 35 lugares y 10 suplentes, por lo que aún hay margen para sustitutos, pero no tanto. En las provincias más chicas hay menos reemplazos en las boletas y si continúa la tendencia de diputados con mandatos compitiendo por cargos ejecutivos, la acefalía está al llegar. Tal vez sea necesaria una ley para evitarla.