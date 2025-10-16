Un histórico dirigente de la UCR de Misiones murió en medio de un debate electoral

Hernán Damiani murió a los 65 años. Participaba de un debate en representación de la UCR de Misiones.

El histórico dirigente del radicalismo de Misiones Hernán Damiani murió este miércoles a los 65 años tras sufrir una descompensación en pleno debate transmitido por La Casa del Streaming. Su fallecimiento causó profunda conmoción en el ámbito político de la provincia en la que integraba la lista de la UCR para las elecciones del 26 de octubre.

El incidente ocurrió mientras participaba en el programa Dólar Blue. Damiani se desvaneció en vivo, fue trasladado al Hospital Madariaga de Posadas , donde el personal médico confirmó su muerte.

Luego del trágico episodio, el conductor Lucas Doroñuk solicitó públicamente que no se difundieran las imágenes del momento en que el dirigente se descompensó. “Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que no repliquen esas imágenes por respeto a la familia”, expresó el comunicador, al pedir también elevar una oración en su memoria.

A lo largo de su carrera, Damiani desempeñó cargos de relevancia en la política provincial y nacional. Fue presidente de la UCR Misiones, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas. También integró la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de la capital misionera, donde dejó una marcada impronta institucional.

En agosto de 2024, el Concejo Deliberante de Posadas lo reconoció por su aporte al fortalecimiento democrático. La moción fue impulsada por el concejal Pablo Velásquez, quien destacó que fue un “merecido reconocimiento a quien desde su lugar buscó el recambio político e intentó formar nuevas generaciones”.

En el momento de su fallecimiento, Damiani era candidato suplente a diputado por la Unión Cívica Radical, en la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy. De cara al 26 de octubre, el radicalismo misionero conformó una lista sin alianzas.

Conmoción en Misiones

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó su pesar a través de un mensaje en redes sociales. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones”, escribió, y agregó: “Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

En un sentido texto que posteó en Facebook, su compañera en la lista, Guadalupe Kolodziej, lo recordó como "un militante de verdad. De esos que no buscan poder, sino servir. De los que incomodan porque no transan, porque dicen lo que piensan y viven como hablan".

Embed

"No despido hoy solamente a un militante político, que lo fue y con mayúsuclas. Despido a un hermano de la vida", escribió el exdiputado misionero Luis Mario Pastori. "Lleva bien alto la roja y blanca y el escudo radical que lo luciste con orgullo como muy pocos", agregó.

También se pronunciaron figuras de todo el radicalismo a nivel nacional. "En plena campaña electoral, el dirigente estaba defendiendo con valentía, coherencia y convicción las ideas de nuestro partido para llevar al Congreso Nacional. Mucha fuerza para todos sus afectos y que descanse en paz", escribió desde Córdoba Ramón Mestre.

Tras la muerte del dirigente, el segundo puesto suplente de la lista quedó vacante. Hasta el momento, no se anunciaron modificaciones ni reemplazos, debido a la reciente noticia.