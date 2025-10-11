Misiones se diferencia del ajuste de Milei y hace punta con un proyecto de investigación contra el cáncer

El oficialismo de Misiones celebró la llegada del científico Gabriel Rabinovich , que decidió encarar la etapa final de sus estudios contra el cáncer en la provincia. A semanas de las elecciones , el misionerismo muestra la gestión en una de las áreas claves para la campaña de la lista encabezada por Oscar Herrera Ahuad .

En medio de una campaña marcada por los escándalos y las denuncias cruzadas, Rabinovich dijo que “Misiones es un oasis al lado de lo que es Argentina” y levantó a la gestión provincial durante una visita a Posadas en la que recorrió el Parque de la Salud , firmó un convenio con la Cámara de Representantes y la Fundación Parque de la Salud y anunció que parte de su trabajo científico sobre terapias contra el cáncer tendrá base en Misiones.

El anuncio que involucra a uno de los candidatos al Premio Nobel de Medicina 2024 alimenta la campaña en la que el candidato del misionerismo, también médico, pone en escena el ajuste nacional a la ciencia, la suspensión de las becas y los reclamos que involucran a los laboratorios de todo el país. Como contraparte, levanta a la gestión provincial que hace gala de su inversión en salud y tecnología y pone al desarrollo de la salud pública en el centro de su proyecto.

El acuerdo que firmaron Rabinovich y las autoridades de Misiones apunta a tres frentes: educación, investigación y ensayos clínicos. El Parque de la Salud, el Instituto Misionero del Cáncer y la Universidad Nacional de Misiones serán el corazón de esta alianza. También busca que los jóvenes médicos e investigadores puedan formarse y crecer en su tierra, sin tener que irse a otro lugar para seguir sus carreras.

“Queremos aportar soluciones reales a problemas concretos de la población”, dijo Rabinovich al anunciar que su equipo va a desarrollar en Misiones una terapia experimental contra el cáncer de cuello de útero, una enfermedad que en la provincia alcanza la mayor cantidad de casos del país.

La apuesta a Misiones

El trabajo de Rabonivich sobre Galectina-1, una proteína clave para entender y tratar distintos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes, es uno de los hitos científicos más relevantes de las últimas décadas en el país.

El convenio firmado con la Fundación Parque de la Salud y la Cámara de Representantes de Misiones busca consolidar ejes estratégicos basados en la educación, la investigación y los ensayos clínicos, con base en el Parque de la Salud de Posadas.

Según se pudo saber, su equipo brindará apoyo en la investigación de anticuerpos monoclonales, un trabajo que se reconoce como una de las líneas más prometedoras en la lucha contra el cáncer.

“Esto trasciende la política partidaria. Esto es futuro”, dijo Rabinovich que con la llegada y la instalación de sus equipos en tierras coloradas pone en valor los hospitales integrados de la provincia, los equipamientos de alta precisión y profesionales formados que habitan el norte del país.

Un anuncio a pedir de la campaña de Oscar Herrera Ahuad

Para el exgobernador que encabeza la lista del Frente Renovador de la Concordia Neo, la inversión en conocimiento es una apuesta estratégica. “Ni una escuela, ni un hospital, ni una ruta. Nada es nada”, repite cuando habla del vínculo con el gobierno libertario y las obras que la gestión de Javier Milei llevó hasta la provincia norteña. Por eso, plantea que es en el Congreso donde deben darse los debates centrales.

Herrera Ahuad ya había ganado reconocimiento durante su gestión en la pandemia y ahora vuelve a posicionarse como símbolo de continuidad del modelo provincial, con la defensa de la salud pública como una de sus principales banderas.

La visita de Rabinovich a la Legislatura provincial, motorizada por Carlos Rovira, aparece como un gesto político e institucional que respalda la propuesta de continuidad del modelo misionero que expresa el candidato. “Es admirable que una provincia crezca en un contexto nacional tan difícil. Ofrezco mi apoyo y el de mi equipo para impulsar desde acá investigación básica y aplicada”, dijo el científico.