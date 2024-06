Un candidato de Javier Milei a la Corte cuestionó el "voto doble" que puede darle la ley ómnibus al Gobierno

image.png Ley ómnibus: un candidato a juez de la Corte Suprema cuestionó el "voto doble" que podría tener el oficialismo

En dicha oportunidad, García Mansilla, junto al abogado Ricardo Ramírez Calvo, escribieron una columna de opinión y consideraron: "Hay una norma expresa que lo prohíbe y que, en general, no es considerada por los pocos autores que trataron la cuestión. Es el artículo 54 de la Constitución Nacional que trata de la composición del Senado y cuya última oración dice: 'Cada senador tendrá un voto'. Otorgar al presidente provisorio del Senado un voto de desempate, además del voto que emite en su calidad de senador, viola claramente esa norma constitucional. Un voto es un voto, no dos. No hay otra forma de leer el texto constitucional".